Grill is on Fire: successo con oltre 600 presenze

LUCCA – Un autentico successo, al di la della più rosee aspettative degli organizzatori. Sono state oltre 600 le persone che sabato scorso (22 giugno) hanno scelto di trascorrere qualche ora al campo sportivo Bernardo Romei di Monte San Quirico, sede del Rugby Lucca, per partecipare al Grill is on Fire, la festa di fine anno organizzata dalla società biancorossa. Dopo un primo anno “sperimentale”, l’affluenza record di questa seconda edizione decreta il successo dell’evento che si candida a diventare un appuntamento fisso dell’estate lucchese.

Una serata dove la parola d’ordine è stata “qualità”. Protagonista assoluta è stata la griglia, dove specialisti del settore hanno sfornato, a flusso continuo, assoluti manicaretti tra salsiccia, rosticciana, porchetta e bistecca grazie ai prodotti di assoluta eccellenza messi a disposizione dalla Norcineria del Cantone. Non solo carne di qualità ma anche la migliore birra artigianale in circolazione grazie alla collaborazione con il De Cervesia Taproom, il birraio di via Michele Rosi, che ha messo a disposizione 4 assolute prelibatezze: La Mancina, la Spaceman, la Seta e La Bassa. E poi ancora i manicaretti di Cremeria Opera e del bar pasticceria La Stella che, insieme ai cocktail, hanno concluso in bellezza la serata.

Dopo la cena, musica e divertimento grazie al dj set di Mirko Piacentini che ha fatto ballare i tanti presenti fino a tarda notte. Insomma, una serata da incorniciare.

“Ci tengo a ringraziare, a nome di tutta la società, le tantissime persone che non sono volute mancare alla nostra festa – ha detto Marco Fornai, responsabile marketing del Rugby Lucca e “mente” del Grill is on Fire -. Non ci aspettavamo un’affluenza così alta e ne siamo davvero molto felici. Inoltre devo sottolineare che, nonostate il gran numero di persone, non c’è stata l’ombra di un problema: non una lamentela, non una cartaccia per terra. Insomma, anche chi ci ha conosciuto per la prima volta ha subito abbracciato lo spirito rugbistico che ci contraddistingue. Sappiamo che c’è stato qualche disagio a causa delle lunghe code ma stiamo già lavorando per l’appuntamento dell’anno prossimo e sicuramente non ci faremo trovare impreparati: saremo in grado di offrire un servizio ancora migliore”.

L’appuntamento con il Grill is on Fire è dunque per la prossima estate ma il Rugby Lucca non va in vacanza. La dirigenza è in fatti già al lavoro per organizzare il prossimo evento: il quinto Memorial Bernardo Romei, l’ormai tradizionale torneo di inizio stagione, che quest’anno si terrà il 14 e 15 settembre. Un appuntamento da non perdere per iniziare al meglio la stagione sportiva 2019-2020.