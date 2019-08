Grigory Leps, la popstar russa più amata sbarca alla Versiliana per il suo unico concerto in Italia 

MARINA DI PIETRASANTA – E’ una delle popstar russe più amate a livello mondiale ed ha scelto la Versiliana per la sua unica data in Italia. Grigory Leps, star delle hit russe, sarà in concerto sul palco del 40° Festival La Versiliana lunedì 12 agosto alle 21.30 per un evento che ha già richiamato l’attenzione dei suoi fans.

Voce riconoscibile fin dalle prime note e forte presenza scenica, qualcuno lo definisce il “Vasco russo” , ogni suo singolo ( “Il bicchiere di vodka sul tavolo”, “Il giorno migliore”, “Tempesta di neve”, “Lei non è tua”) ha un grande successo e i concerti radunano fan in diversi angoli del mondo. Il suo modo di cantare poliedrico e caratteristico, il Rock-and-Roll unito al sentimentalismo della chanson, sono gli ingredienti della sua popolarità. Un cocktail di carisma, abilità ed estensione vocale. Classe 1962, Grigory Leps inizia la carriera nei primi anni ’90. Da allora, l’artista ha esplorato i generi musicali più disparati, e il suo repertorio attuale spazia dal pop al rap, passando per il melodico e per diverse sfumature di rock. Con la stessa facilità con cui riesce ad attraversare i più svariati generi, Leps nelle sue canzoni affronta anche temi diversi con grande agilità , passando da brani brani sentimentali, divertenti, ma anche seri, riflessivi, curati con toni a volte cupi, altre carichi di energia. Il successo europeo di Leps inizia nei primi anni 2000 ed esplode nel 2012, quando il singolo “London”, che vede la collaborazione del Rapper Timati, spopola nel Regno Unito e in Germania. I suoi concerti toccano oggi gran parte dell’Europa centro-occidentale così come la maggior parte delle città tedesche e svizzere. Il concerto di Leps alla Versiliana è organizzato dalla famosa agenzia europea Berin Iglesias Art in collaborazione con la Fondazione Versiliana. I biglietti sono in vendita presso la biglietteria del Festival : info 0584 265757