Grave incidente sulla via per Camaiore a Tre Cancelli

LUCCA – E’ probabile che il maltempo abbia avuto una grossa parte nel grave incidente stradale avvenuto, attorno alle 12:30, in via per Camaiore, in località Tre Cancelli. Si è infatti trattato di un incidente frontale tra un’auto e un furgone: alla guida dell’auto ci sarebbe stata una signora non giovanissima che ha sbandato, finendo nella corsia di marcia opposta, dove stava arrivando il furgone. Sebbene abbia tentato di evitare l’urto, la manovra non è stata possibile.

Ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida del furgone: per liberarlo, infatti, si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono immediatamente intervenuti anche i mezzi inviati dalla centrale operativa del 118. I sanitari, una volta liberato dalle lamiere, hanno valutato gravi le condizioni dell’uomo che ha riportato un trauma cranico e trauma toracico di non lieve entità, tanto da dover essere trasportato al pronto soccorso del San Luca in codice rosso.

Sul posto anche la polizia municipale che, nell’immediato, ha gestito la caotica situazione del traffico e, quindi, ha effettuato i rilievi del caso: spetterà adesso a loro ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.