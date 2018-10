Grave incidente fra tre mezzi: due feriti in codice giallo e rosso per una bambina

LUCCA – Grave incidente sulla via del Brennero tra Vinchiana e Piaggione, anche se nessuno è in pericolo di vita.

Lo scontro ha coinvolto tre mezzi e le autorità sono attualmente sul posto per i dovuti rilievi.

Tre i feriti: due in codice giallo con trauma toracico e una bambina di 8 anni in codice rosso con sospetta frattura del femore. In codice giallo anche la madre della piccola, P.L. di 34 anni.

Tempestivo l’intervento dei soccorsi, subito giunti sul posto.Ulteriore aggiornamento dopo aver sentito il Pronto Soccorso di Lucca:

[notizie in aggiornamento]