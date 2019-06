Grandi ospiti e numeri da record: comincia così l’estate della Capannina

FORTE DEI MARMI – Il fine settimana appena trascorso ha regalato fortissime emozioni agli ospiti de La Capannina di Franceschi. Due notti ricche di sorprese, preludio di un’estate che si preannuncia davvero indimenticabile per lo storico locale gestito dalla famiglia Guidi. Numeri da record e pubblico in visibilio nella serata di venerdì 14 giugno, che ha visto Fred de Palma e Giaime infiammare la Sala Centrale con i loro virtuosismi musicali, confermandosi così tra gli artisti più amati e seguiti del genere rap a livello nazionale.

Al Piano Bar, le coinvolgenti selezioni musicali di Stefano Natali dj si sono alternate con la carica vocale di Stefano Busà, che come di consueto ha acceso le anime e le voci dei presenti, eseguendo con grande entusiasmo e professionalità le maggiori hit italiane del passato e del presente, sia nella serata di venerdì che di sabato. Un appuntamento che non perde mai il suo fascino, la sua magia e la sua immensa carica nostalgica. Nella notte di sabato, inoltre, le potenti note di Lorenzo Lippi dj hanno colorato e acceso la rinnovata Suite esterna, già marchio di fabbrica del locale, mentre in Sala Centrale il sempre apprezzatissimo live show della Dangerous Band e il dj resident Charlie Dee hanno contribuito al grandissimo successo della serata.

Numeri da capogiro e grande entusiasmo per queste due serate indimenticabili, ouverture di un calendario estivo che prevede grandi nomi, super ospiti ed eventi memorabili per il locale che proprio quest’anno, nel mese di agosto, celebrerà i 90 anni di attività con una festa dalle mille sorprese. Cresce adesso l’attesa per le prossime serate di questo programma tutto da scoprire, che proseguirà fortissimo con le consuete serate del sabato e con il venerdì Ready for Forte che non smetterà di stupire con il ritorno del mitico Jerry Calà, protagonista il 5 luglio, con l’esibizione di Emis Killa (12 luglio) e con moltissimi altri ospiti nelle settimane a seguire. I dettagli del calendario verranno presto svelati, intanto per questi imperdibili eventi e per tutti gli altri già noti sono disponibili i biglietti online di accesso prioritario sulla piattaforma www.liveticket.it (eludendo la fila) o dal sito della Capannina www.lacapanninadifranceschi.com.

Per qualunque informazione il servizio clienti della Capannina è disponibile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19 ai numeri 0584.80169 o 371.3799456 o anche via mail all’indirizzo info@nulllacapanninadifranceschi.com. Per seguire tutti gli aggiornamenti sugli eventi del locale è possibile scaricare la nuova App Capannina disponibile gratuitamente su App Store e Google Store, sul sito www.lacapanninadifranceschi.com o monitorare la pagina Facebook La Capannina Forte dei Marmi.