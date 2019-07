LUCCA – Barsanti, Matteucci e adesso anche Vincenzo Lunardi. Grandi novità per la Fondazione Barsanti e Matteucci e il suo Museo del Motore a scoppio: si ampia infatti la panoramica degli argomenti e delle tematiche al centro delle ricerche e della divulgazione promossa dalla Fondazione Barsanti e Matteucci, che dal 2013 ha trovato sede espositiva a Lucca nell’antica loggetta dei Guinigi in Via Sant’Andrea, ristrutturata grazie al contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca.

Novità e progetti che sono stati presentati stamani (3 luglio) nell’ambito di una conferenza stampa che, oltre al presidente Giacomo Ricci, ha visto la partecipazione di Angelo Frati del Museo del Castagno di Colognora e di Marco Majrani, autore di un’importante pubblicazione su Lunardi, aeronauta lucchese del Settecento che condivide molti punti di convergenza con i due inventori del motore a scoppio. Presenti anche Rita Mandoli Dallan, fondamentale per le ricerche d’archivio su Lunardi e il giornalista Massimo Raffanti che con la sua Associazione “Vincenzo Lunardi” Ballon Club ha tenuto viva la memoria di Vincenzo Lunardi dal 1984.

“Perché Vincenzo Lunardi? La risposta è semplice – ha dichiarato il presidente Ricci – i tre scienziati sono accomunati da tre fattori: il combustibile, l’idrogeno, il luogo, Londra e … quello che potremmo definire ‘l’animus lucensis’, una comune appartenenza”.

L’idrogeno Vincenzo Lunardi infatti lo ha sfruttato come propellente per la sua mongolfiera, mentre Barsanti e Matteucci come prima miscela detonante per il motore a combustione interna. A Londra Lunardi ha ottenuto il suo primo successo il 15 settembre 1784 per aver sorvolato con la sua mongolfiera riempita di idrogeno per più di due ore la città e sempre lì Barsanti e Matteucci hanno depositato ed ottenuto, dopo varie peripezie, la sospirata certificazione, “Specification”, il 12 giugno 1854.

“L’animo lucchese, contraddistinto da spirito di iniziativa e volontà, – ha proseguito Ricci – ha portato tutti e tre a realizzare i rispettivi obiettivi. È anche in memoria di questo spirito che da oggi la Fondazione Barsanti e Matteucci intende divulgare e promuovere la figura di Vincenzo Lunardi attraverso le attività del Museo, ma soprattutto suscitare interesse, curiosità e stimoli di ricerca, coinvolgendo proprio quei giovani che intenderanno dedicare e approfondire gli studi per costruire un futuro migliore.”

Prosegue dunque il percorso inaugurato dalla Fondazione Barsanti e Matteucci, sempre in una logica educativa e pedagogica, ma senza trascurare la ricerca, nella prospettiva di un costante aggiornamento di un patrimonio museale di indubbio valore scientifico.