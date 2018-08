Grande successo per l’iniziativa “Sapori di Camaiore”

CAMAIORE – Il Sindaco Alessandro Del Dotto ha visitato il Mercato Ortofrutticolo di Lido di Camaiore, una delle location dell’iniziativa pilota per il lancio del logo “Sapori di Camaiore”, nato nell’ambito del progetto “Agenda per la qualità del cibo”. Grazie a un cofinanziamento dell’Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione. Il Comune di Camaiore sta promuovendo un percorso finalizzato alla conoscenza, valorizzazione e qualificazione delle produzioni agricole del territorio locale e alla promozione del concetto di qualità del prodotto tra i consumatori con l’ausilio del Tavolo di lavoro di indirizzo permanente sui temi dell’agricoltura.

L’occasione odierna rappresenta un’iniziativa pilota che vedrà la concretizzazione finale in un evento da tenersi nel prossimo autunno a cui parteciperanno tutte le realtà coinvolte e i soggetti aderenti. Pertanto chi fosse rimasto escluso da questa prima esperienza potrà riproporre la propria candidatura in seguito. Per rimanere informati e per partecipare all’iniziativa è possibile consultare il sito internet “Open Toscana” all’indirizzo http://open.toscana.it/web/agenda-per-la-qualita-del-cibo/home e scrivere all’indirizzo agendadelcibo@nullcomune.camaiore.lu.it.