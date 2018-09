Grande successo per la Festa del Pane di Altopascio

ALTOPASCIO – Una festa del pane da record, quella organizzata dall’amministrazione comunale insieme con la ProLoco di Spianate e Panitaly e con la collaborazione di tante realtà del territorio, associazioni, commercianti, comitati delle frazioni, che ha visto la presenza di migliaia di persone. Il tutto all’insegna della solidarietà: l’intero ricavato della vendita del pane e del pranzo sarà infatti donato alle associazioni e ai gruppi CARITAS altopascesi.

Una festa anche di premi e riconoscimenti: a vincere

il concorso “Festa del pane 2018 – la vetrina più bella” è il negozio “Mimì e Cocò Kids”, di via Cavour, che ha deciso di allestire la vetrina con le fotografie dei bambini delle clienti, immortalati mentre mangiano il pane, con al centro la scritta “il pane è vita”. Ma un riconoscimento è andato anche alla profumeria Botti, o meglio alla proprietaria, 91 anni e 64 di onorato servizio: “la dimostrazione di come – ha detto il sindaco Sara D’Ambrosio – l’amore per il proprio paese e la propria comunità non conosca età. Un esempio per tutti: ad andare avanti e reinventarsi sempre”. Idem per Lina Centoni, storica commerciante altopascese dell’alimentari Da Rossana, chiuso per cessata attività da soli pochi mesi. “Una targa – ha aggiunto il Sindaco – per la passione con cui ha svolto non solo un lavoro, ma un vero e proprio servizio pubblico, un presidio di gusto, gentilezza e aggregazione, un pezzo di storia di Altopascio che nessuno potrà mai dimenticare”.

È stata poi la volta dei ringraziamenti, della musica in strada, della rievocazione storica della trebbiatura del grano, con il comitato trattori d’epoca e trebbiatura, della merenda con il pane dolce e salato in formato gigante preparato proprio da Panitaly, l’azienda che ha rilevato la Toscana Pane, scongiurando così la chiusura definitiva di uno dei presidi produttivi legati al pane più antichi di Altopascio.

[foto: Ufficio Stampa]