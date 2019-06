Grande successo per il primo sabato di giugno in Capannina

FORTE DEI MARMI – Il primo sabato di giugno ha regalato fortissime emozioni agli ospiti de La Capannina di Franceschi. Una notte dalle mille sorprese, preludio di un’estate che si preannuncia indimenticabile per lo storico locale gestito dalla famiglia Guidi. L’intramontabile Jerry Calà, insieme alla sua band, ha acceso la serata in sala centrale, ripercorrendo i successi senza tempo della musica italiana e le tappe più affascinanti della sua carriera. Uno spettacolo di assoluto livello che, come sempre, ha intrattenuto e divertito i moltissimi presenti tra monologhi irriverenti e canzoni d’autore.

Al Piano Bar, le coinvolgenti selezioni musicali di Stefano Natali dj si sono alternate con la carica vocale di Stefano Busà, che ancora una volta ha acceso le anime e le voci dei presenti, eseguendo con grande abilità ed entusiasmo le maggiori hit italiane del passato e del presente. Un appuntamento che non perde mai il suo fascino e la sua magia. I moltissimi ospiti giunti sabato hanno inoltre potuto accedere alla Suite esterna dove il dj internazionale Federico Scavo ha creato con la sua musica un clima unico ed entusiasmante, che ha coinvolto tutti i presenti in un susseguirsi di emozioni e sorprese che è proseguito fino alle prime luci del mattino.