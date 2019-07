Grande successo per il cinema all’aperto ad Artemisia, boom di presenze

CAPANNORI – Partenza con il botto per la rassegna di cinema all’aperto ‘La bella estate’ promossa dal Comune di Capannori e gestita da Cineforum Ezechiele 25,17 che ha preso il via sabato scorso ad Artèmisia con la proiezione del film ‘Green Book’. La prima serata di proiezioni ha infatti fatto registrare un boom di presenze. Quest’anno la rassegna si svolge con una nuova formula per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, e proseguirà fino al prossimo 17 agosto.

Il programma fino a sabato 20 luglio: lunedì 15 :Le invisibili di Louis-Julien Petit (Francia, 2019 – 102′) con Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky; martedì 16: Tutti pazzi a Tel Aviv di Sameh Zoabi (Lussemburgo, Belgio, Israele, Francia, 2018 – 100’) con Kais Nashif, Lubna Azabal, Maisa Abd Elhadi; mercoledì 17: Pokemon:Detective Pikachu di Rob Letterman (Usa, 2019 – 104′) con Ryan Reynolds, Justice Smith; giovedì 18: A un metro da te di Justin Baldoni – Usa, 2019 – 116′ con Cole Sprouse, Haley Lu Richardson;venerdì 19: Aladdin di Guy Ritchie (Usa, 2019 – 128′) con Will Smith, Mena Massoud; sabato 20: First Man- Il Primo Uomo di Damien Chazelle (Usa, 2018 – 138′) con Ryan Gosling, Claire Foy;

L’inizio delle proiezioni è alle ore 21.15. Costo dei biglietti: 6 euro intero, 5 euro ridotto (soci Cineforum Ezechiele e over 65), 3 euro per i nati dal 2009 in poi. Per informazioni tel. 347 7377003. Il programma completo della rassegna è consultabile su cineforumezechiele.com e sul sito www.comune.capannori.lu.it.