Grande successo alla Versiliana per la giornata dedicata ai 40 anni del Festival

MARINA DI PIETRASANTA – E’ stata una giornata partecipatissima e carica di emozioni quella che ieri pomeriggio si è svolta in Versiliana. Una giornata che la Fondazione guidata dal Presidente Alfredo Benedetti, di concerto con il Comune di Pietrasanta ha voluto dedicare ai 40 anni del Festival e che ha visto la partecipazione di un pubblico numerosissimo che dal pomeriggio si è intrattenuto fino a sera. La giornata evento si è aperta con l’apprezzatissimo l’incontro curato da Claudio Sottili a cui hanno partecipato tanti ospiti che nel corso degli anni hanno vissuto la Versiliana e a vario titolo collaborato con Romano Battaglia, patron del Caffè e con Franco Martini, storico direttore artistico della rassegna, a cui la giornata è stata dedicata.

Tiziano Lera, Fabrizio Moretti, Fabrizio Diolaiuti, il Notaio Enrico Bellezza, David De Filippi, Lodovico Gierut, i giornalisti Enrico Salvadori, Mario Bernardi Guardi ed Enrico Nistri, Don Danilo D’Angelo, Lalli Tonacchera, Ivano Carlesi, Emma Leonardi, Renata Paganucci, familiari tra cui la nipote di Romano Battaglia, amici e collaboratori: in tanti hanno partecipato ricordando gli artefici del mito della Versiliana con testimonianze, aneddoti e racconti in un fluire di ricordi che hanno emozionato e anche fatto sorridere. Particolarmente emozionante il momento in cui il Caffè si è aperto con la voce di Romano Battaglia che annunciava al Caffè la presenza di Andrea Bocelli, seguito da un lungo e commosso applauso. L’occasione è stata anche quella per presentare il libro “Dalla Versilia alla Versiliana” scritto da Lodovico Gierut e Marilena Cheli Tomei, voluto dalla Fondazione Versiliana, andato a ruba e che sarà disponibile presso la libreria Libropolis all’interno del parco.

<<Per raccontare 40 anni di storia, così ricca come quella della Versiliana, non basta certo un incontro e forse neppure un libro – commenta il presidente Alfredo Benedetti – ma abbiamo voluto raccogliere in un volume l’essenza di questo luogo magico e la sua genesi e contestualizzarlo nel tempo e nel territorio della Versilia, con alcuni dei più grandi nomi che nel corso degli anni hanno solcato il palco del Caffè e quello del Teatro>>.

E proprio a Franco Martini e a Romano Battaglia, il presidente della Fondazione ha anche voluto dedicare due targhe collocate all’interno della Villa, svelate in un toccante momento alla presenza del Sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti. La giornata è proseguita con l’incontro “Arte e creatività in dialogo” curato da Lodovico Gierut e condotto da Clara Mallegni e si è conclusa con uno straordinario concerto lirico a cura dell’Associazione La Fenice.