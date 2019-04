Grande successo a Seravezza per la Giornata internazionale dei siti Unesco

SERAVEZZA – Ottima risposta di pubblico per la Giornata internazionale dei siti Unesco, celebrata ieri a Seravezza d’intesa e con il supporto della Regione nell’ambito del sito seriale “Ville e Giardini medicei di Toscana”. Palazzo Mediceo a ingresso libero per l’intero pomeriggio, un laboratorio ludico-didattico per bambini dedicato a Leonardo da Vinci, una partecipata visita guidata del centro storico di Seravezza, una seconda visita – con guide in costume rinascimentale – alla scoperta dei diversi ambienti del Palazzo: questo il programma della giornata, apprezzato dai molti ospiti giunti per l’occasione a Seravezza anche da fuori Versilia. Grandi applausi per la Street Band Fantomatik Orchestra, che ha sfilato per le vie del centro creando un ”ponte” musicale fra la città e l’area medicea. L’esibizione dell’ottima band è stato possibile grazie al finanziamento che la Regione Toscana ha garantito ai siti Unesco regionali per vivacizzare e rendere più attraente la giornata.