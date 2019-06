Grande spettacolo al Giglio per il concerto di Gala per la festa della Repubblica

LUCCA – “In momenti come quelli che stiamo vivendo la musica rappresenta una risposta di civiltà”: è condensato nelle parole di Andrea Colombini – presidente e direttore artistico del Puccini e la sua Lucca Festival – il messaggio migliore per celebrare la festa della Repubblica italiana. In un Teatro del Giglio pieno – ieri sera (2 giugno) – è andato in scena un concerto di Gala che si è mosso nel solco tracciato dalla geniale musica di Wolfgang Amadeus Mozart, lasciando estasiato il pubblico. In platea, tra i molti prestigiosi ospiti, anche il nuovo Prefetto di Lucca, il dott. Leopoldo Falco, il Comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Giuseppe Arcidiacono, ed il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini.

Pubblico in piedi ed applausi a scena aperta, dunque, per l’esibizione al pianoforte del celebre Antonio Di Cristofano, affiancato dall’Orchestra Filarmonica di Lucca, diretta da Andrea Colombini. In programma c’erano, come detto, musiche di Wolfgang Amadeus Mozart: il concerto n. 20 in Re minore KV466 per pianoforte ed orchestra; la sinfonia n.26 in Si bemolle maggiore KV184; il concerto n.21 in Do maggiore KV467 per pianoforte ed orchestra.

Il Festival di Pasqua e Pentecoste – manifestazione giunta alla XX^ edizione e nata con il supporto del Puccini e la sua Lucca Festival, in collaborazione con la VII stagione dell’Orchestra Filarmonica di Lucca e con il Teatro del Giglio – non si ferma però qui. Il prossimo appuntamento – che gode come sempre del patrocinio delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca e si avvale del sostegno dell’Orchestra Filarmonica di Lucca (presieduta da Gianfranco Barrago), dello sponsor Cadenza Piano foundation e di Startcontent Tv Ltd London – è fissato per il 21 giugno – sempre al Teatro del Giglio (alle 21) – per il Beethoven Gala.

L’Orchestra Filarmonica di Lucca, diretta da Andrea Colombini, eseguirà per l’occasione le Sinfonie n. 5 e 7 di Ludwig Van Beethoven. (Ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazioni al 340 8106042 oppure info@nullpuccinielasualucca.com). La serata nasce nuovamente in collaborazione con il Teatro del Giglio, il Comune di Lucca e l’Associazione Lucchesi nel Mondo: un nuovo grande appuntamento culturale destinato a coinvolgere tutta la città.