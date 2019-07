Grande partecipazione all’inaugurazione dell’area giochi di Segromigno in Monte

CAPANNORI – Tanti cittadini hanno partecipato ieri sera (lunedì) all’inaugurazione dell’area giochi di Segromigno in Monte, in piazzale Lazzareschi, riqualificata dall’amministrazione comunale per renderla più bella e più sicura.

Gli interventi di riqualificazione hanno riguardato l’arena, che è stata ricoperta con gomma colata e dotata di nuovi giochi, due tappeti elastici e un gioco con una rete per arrampicarsi e la passerella, anch’essa ricoperta di gomma colata così come l’area sottostante. Inoltre le quattro sedute esistenti sono state rivestite con nuovo materiale per renderle più comode.

Presenti all’inaugurazione il sindaco Luca Menesini, alcuni assessori e consiglieri comunali e la presidente del Centro Commerciale Naturale Indiana e Dintorni” Gabriella Giusfredi.

“L’inaugurazione del parco giochi è stata una bella festa che ha visto una grande partecipazione da parte di grandi e piccini a dimostrazione di come spazi come questi siano molto apprezzati dai cittadini – afferma il sindaco Luca Menesini-. Un’opera, questa, che si inserisce nel progetto ‘Un parco in ogni paese’ con cui stiamo creando in ogni frazione spazi di aggregazione, gioco per i più piccoli e di incontro per la comunità”.

L’evento di inaugurazione si è concluso con una cocomerata offerta dal Supermercato Sigma e dal Centro Commerciale Naturale ‘Indiana e dintorni”.