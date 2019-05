Grande notte di Tango nel Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago con il  Sexteto Milonguero

TORRE DEL LAGO – Appuntamento da non perdere per gli appassionati di tango. sabato 4 maggio farà tappa a Torre del Lago nel Gran Teatro Giacomo Puccini il Sexteto Milonguero una delle formazioni più famose del mondo del Tango che nell’Auditorium Enrico Caruso (ore 21.00) darà vita ad un programma che ripercorrerà un pezzo di storia argentina sull’onda dei diversi stili delle orchestre più famose nella patria del tango.

Una serata di milonga straordinaria, organizzata dall’associazione TANGO QUERIDO per ballare sulla musica dal vivo del sestetto più amato dai tangueri di tutto il mondo, nell’unica tappa Toscana del gruppo. Il Sexteto Milonguero nato nel 2006, è oggi una delle orchestre di Tango più famose, che ha viaggiato ormai in tutto il mondo, con una personalità unica e inconfondibile che miscela brani propri, folklore argentino, jazz, musica classica, rock, influenze contemporanee e attuali. Con il passare degli anni il Sexteto Milonguero è divenuto una delle orchestre con maggiori riconoscimenti a livello mondiale; ha suonato in tutte le milonghe e i festival dell’Argentina, ha realizzato 3 tournée in America Latina, 13 in Europa, in più di 20 paesi, 2 tournée negli USA, in più di 20 città. Fanno parte del Sexteto Marisol Canessa e Gustavo Garay (violini), Ignacio Claramonte (bandoneón), Juan Rivero (piano), Alejandro Abonizzio (contrabbasso) oltre a Javier Di Ciriaco.

Per la serata a Torre del Lago, il Foyer del Gran Teatro Giacomo Puccini ospita una Mostra di gioielli della creatrice Cinzia Sodini.