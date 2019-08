Grande Jazz nel Giardino D’Inverno di Villa Bertelli con il Sax Duo Grossi&Simoni

FORTE DEI MARMI – Grande appuntamento con il jazz a Villa Bertelli a Forte dei Marmi all’interno della rassegna “L’altra Villa “. Domenica 18 agosto alle 21.30 nel Giardino d’Inverno, il Sax Duo Grossi&Simoni, con il Maestro Mauro Grossi e il giovane talento Lorenzo Simoni, presenterà i più celebri brani della tradizione jazz. Memoria storica e improvvisazione l’incredibile mix di questa mirabile proposta. Ingresso a pagamento: 10 euro. Per prenotazioni chiamare il numero: 339 7847999, sia chiamate, che WhatsApp.

Biografia Mauro Grossi:

Inizia a suonare da autodidatta a 7 anni. A 12 anni è allievo di pianoforte all’Istituto Mascagni di Livorno (nella stessa classe di Andrea Bocelli). A 13 anni milita in alcuni gruppi della scena rock/progressive livornese. A 14 anni, mentre frequenta le scuole superiori, inizia l’attività professionale nella musica leggera in orchestre nelle sale da ballo e nei night clubs in toscana. Nel frattempo trova la sua strada nel Jazz che lo porterà a debuttare a 16 anni nel leggendario Folkstudio di Roma (1975). Dai primi anni ’80 si esibisce anche come direttore d’orchestra, compositore e arrangiatore. Appare in concerto con importanti musicisti tra i quali: Luis Agudo, Gilad Atzmon, Chet Baker, Cyro Baptista, Jeff Berlin, Jay Clayton, Al Cohn, “Eddie “Lockjaw” Davis, Curtis Fuller, Al Grey, Eddie Henderson, Sheila Jordan, Robin Kenjatta, Peter King, Lee Konitz, Ray Mantilla, Jason Marsalis, Bob Mintzer, Chuck McPherson, Pony Pointdexter, Alejandro Sanguinetti, David Schnitter, Tony Scott, Stan Sulzman, Bobby Watson, Paul Wertico, Kenny Wheeler, Ernie Wilkins, James Zollar. Ha inoltre suonato e collaborato con molti dei più noti musicisti italiani tra i quali: Francesco Bearzatti, Paolo Fresu, Enrico Rava, Bruno Tommaso, Giovanni Tommaso, Pietro Tonolo, Mario Raja, Enrico Intra, Giorgio Gaslini, Dino Betti Van Der Noot,.

Dal 1993 al 1998 ha fatto parte del Maurizio Giammarco Heart Quartet con il quale ha realizzato 2 cd il 2° dei quali per la mitica etichetta americana Blue Note. Si é esibito in varie occasioni in formazione di duo pianistico con Danilo Rea. E’ stato titolare di un duo con il clarinettista Gianluigi Trovesi. Dal 1997 al 2003 si esibisce con vari programmi di musica ebraica con il trio “Shir-Am” insieme alla cantante statunitense Faye Nepon e al violista/violinista Ucraino Igor Polesitsky (prima viola del Teatro Comunale di Firenze). E’ stato titolare di un duo col vibrafonista Andrea Dulbecco. Ha fatto parte del quartetto di Stefano Cantini, dei gruppi di Andrea Tofanelli, del quintetto di Mirko Guerrini. Attualmente si propone in concerto da solo, col trio ARS3 con Attilio Zanchi e Marco Castiglioni, col sestetto EDEN (progetto interamente basato su un solo tema), “Cinemotion” quintetto con Cantini e Marco Brioschi + Orchestra d’archi – basato su temi di rari film italiani degli anni ’70.

E’ stato chiamato dal M° Luciano Berio a esibirsi al 60° compleanno dell’architetto Renzo Piano – Genova (Arenzano – Punta Nave – Renzo Piano Building Workshop) settembre 1997. Il 26 giugno 2007 si è esibito in duo con Stefano Cantini, col grande attore Giorgio Albertazzi nell’aula magna del Politecnico di Milano in un nuovo spettacolo intitolato “Notturno Jazz”. Si è esibito nel 2008 e 2009 con L’orchestra jazz del Parco della Musica di Roma PMJO.Ha debuttato (Piacenza febbraio e Nuoro Agosto 2009) come ideatore, direttore, arrangiatore e pianista in quartetto+quartetto d’archi con Paolo Fresu in un importantissimo progetto dedicato a 10 brani manoscritti inediti di Chet Baker scritti durante la detenzione nel carcere di Lucca e miracolosamente riapparsi dopo quasi mezzo secolo di oblìo.

Ha diretto per tre anni (’82-’85) l’orchestra Jazz del Centro Hop-Frog di Viareggio con un programma originale da lui composto. E’ stato uno degli arrangiatori designati da Giorgio Gaslini per il debutto della GON Grande Orchestra Nazionale di Jazz (Milano Teatro Smeraldo, 21/12/1991), nonché uno degli arrangiatori del Progetto “INVITATION” di Roberto Ottaviano con l’Orchestra Sinfonica di Bari. E’stato codirettore della GOA Grande Orchestra Nazionale A.M.J. dal 1995 al 1997. Dal novembre ’98 per 2 anni ha proposto in teatro,una versione completamente riarrangiata e integrata da sue composizioni originali dell’intera opera di George Gershwin “Porgy and Bess “ per la formazione corale dei “Jubilee Shouters “ con lui stesso al pianoforte. Nell’estate 2000 si è prodotto come leader di una “Italian All Stars “comprendente Giammarco, Bosso, Petrella, Leveratto, in un programma interamente dedicato alla figura di Charlie Mingus in vari festival nazionali.