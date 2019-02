Grande festa in maschera per giovedì grasso: evento gratuito a Camaiore

CAMAIORE – Una grande festa in maschera per tutta la famiglia, dai grandi ai piccini. Sarà un giovedì grasso come da tradizione a Camaiore, con balli e giochi in piazza per festeggiare tutti assieme il Carnevale 2019.

L’appuntamento è per giovedì 28 febbraio in piazza San Bernardino e per tutto il centro storico di Camaiore. Sarà montato un grande truck con palco e animazione: giochi per bambini, balli in maschera, coriandoli e stelle filanti, il gioco della pantolaccia e tanto divertimento assicurato. Si parte alle ore 15 per arrivare fino a ben oltre il tramonto: la chiusura della festa è prevista attorno alle 20 tra musica e balli.

Durante il pomeriggio di festa sarà anche premiata la migliore mascherina. Il tutto nasce dall’esperienza dello scorso Natale. La collaborazione tra il Centro commerciale naturale di Camaiore e l’agenzia Al.So Eventi di Sonia Paoli già a dicembre aveva riempito di bambini e famiglie il centro storico di Camaiore con una bella festa di Natale. Gli stessi soggetti organizzano ora questo evento di Carnevale, completamente gratuito, cercando di portare in auge uno dei momenti più partecipati dalla comunità, il giovedì grasso.

L’evento è reso possibile anche grazie ai contributi del Centro Medico Specialistico di Lido di Camaiore, Conad City Camaiore e autocarozzeria Giovannelli, le assicurazioni Unipol Sai e la scuola di ballo Arabesque, sponsor dell’iniziativa. La festa gode del Patrocinio del Comune di Camaiore.