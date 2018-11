Grande attesa per l’incontro con Roberto Vecchioni ad Artè

CAPANNORI – Grande attesa per l’incontro con il poeta-cantautore Roberto Vecchioni che domani (giovedì 29 novembre) alle ore 21 sarà al teatro Artè di via Carlo Piaggia a Capannori per un incontro incentrato sul tema dell’impegno dei giovani nell’aiutare i propri coetanei in difficoltà. Il “Professore” è infatti testimonial del convegno “Sogna ragazzo sogna” che si è svolto con successo sabato scorso nell’auditorium del Centro sanitario di Capannori dedicato ai 20 anni del progetto Tutor e ai 3 anni del progetto Tacsi Doposquola e promosso da Comune di Capannori, associazioni Itaca e Tucam e Cooperativa Sociale Odissea.

Roberto Vecchioni, da sempre impegnato nel sociale, proprio nel brano “Sogna ragazzo sogna” pubblicato nel 1999 all’interno dell’omonimo album, si rivolge direttamente ai ragazzi. La canzone è un’esortazione ai giovani a non arrendersi di fronte alle difficoltà della vita e a credere senza timore ai propri sogni. L’accesso all’incontro con Vecchioni sarà consentito in via prioritaria a tutti coloro che hanno partecipato al convegno “Sogna ragazzo sogna” di sabato scorso. Ingresso libero fino ad esaurimento posti . Non sono previsti posti a sedere. Per informazioni tel. 0583 428442