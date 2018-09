Gran finale per le serate di ‘Borgo è Bellezza’: protagonista l’universo femminile dal Risorgimento ai giorni nostri

BORGO A MOZZANO – Mercoledì 5 settembre 2018 si svolgerà a Valdottavo la serata conclusiva della quarta stagione di Borgo e Bellezza.

Relatore sarà Patrizio Andreuccetti, nelle sue vesti di storico ci condurrà nell’universo femminile dal Risorgimento ai giorni nostri. Avremo il piacere di incontrare molte donne famose ì.

Donne che hanno contribuito alla nascita dell’Unità d’Italia, donne che hanno introdotto metodi educativi ancora oggi in essere nelle nostre scuole, donne simbolo del mondo della medicina e della scienza. Le incontreremo nei suoi racconti, ma anche con il teatro e con la musica.

“La metà del cielo “ ci accoglierà nella bellissima Piazza Tricolore a Valdottavo sullo sfondo del Teatro Comunale “C. Colombo”.

Essendo il finale di stagione, avremo sul Palco interpreti di ogni serata di Borgo è Bellezza 2018 e la presenza di tutti i relatori.

Saranno con noi anche le varie realtà, la Compagnia di Teatro di Anchiano, Smaskerando, Il Circo e La Luna e ovviamente i padroni di casa, i nostri partners: La Filodrammatica di Valdottavo.

A tutti loro va un enorme applauso perché ogni sera ci hanno accompagnato e sostenuto con serietà professionale e massima collaborazione.

Non mancheranno i colorati bambini, sempre presenti nelle parti teatrali e come coordinatrice posso dire “la bellezza in più di Borgo è Bellezza”, un grazie enorme anche a loro e ai loro genitori per aver contribuito al successo di questa stagione.

Inizio dello spettacolo ore 21.15, ingresso gratuito.

Al termine rinfresco offerto dal Comitato di Valdottavo.