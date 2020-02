Gran Caffè Margherita: veglione in maschera, musica e cocktails

VIAREGGIO – Giovedi 13 Febbraio lo storico edificio ,emblema della passeggiata e icona liberty per antonomasia, ospiterà un party con musica di Carnevale.

Gran Caffe Margherita 2.0 se pur fedele alle nobili tradizioni (che l’hanno reso indiscussa protagonista di caffè concerto e soirée di gala già dall’epoca dell ‘affezionato maestro Giacomo Puccini e musa ispiratrice per indimenticabili artisti internazionali e molto amati come Enrico Casani), si è avvalsa della consulenza artistica e organizzativa di Viva per elaborare un progetto innovativo a largo raggio.

Si parte con una One Night divertente , dal format frizzante e un po’ scanzonato, rivolto anche alla selezionata e fedele new generetion che ha scelto il locale come punto d’incontro quotidiano.

Il veglione in maschera di giovedi 13, sarà a tema libero, con cena servita al tavolo al prezzo di 25 euro.

Si parte alle 18.00 con l’aperitivo e sarà il bartender Giordano Belotti a fare gli onori di casa con i suoi ricercati cocktails.

Dalle 20.30 spazio alla cena su prenotazione con antipati, due primi e l’immancabile fritto della tradizione viareggina.

Lo spettacolare gioco di luci esalterà il tripudio di liberty del salone centrale e il luccichio di paillettes e brillantini delle maschere si fonderà con le briose armonie della music selection di dj Niccolò Andrei.

Sarà creata una magica e ammaliante atmosfera che renderà la lunga notte una delle più affascinanti e divertenti del Carnevale di Viareggio 2020.

Dall’ aperitivo fino a tarda notte il servizio di caffetteria e cocktail-bar sarà attivo e aperto a tutti.

Info e prenotazione tavoli 389.0205164 -328.8963830