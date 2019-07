Gramolazzo: al via lo stage di canoa giovani, una settimana di sport e natura

GRAMOLAZZO – Nella splendida cornice del Lago di Gramolazzo ai piedi delle Alpi Apuane, da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto, si svolgerà lo Stage di Canoa Giovani delle categorie allievi, cadetti, ragazzi e juniores. L’evento, patrocinato dal Comune di Minucciano, è organizzato dal Comitato Regionale Toscano con la collaborazione del Canoa Kayak Versilia e la disponibilità di Enel Green Power.

Durante i giorni 30, 31 luglio e 1° agosto saranno effettuati a scopo promozionale corsi di canoa- kayak a cui potranno partecipare tutti i giovani del comune di Minucciano e dei comuni limitrofi.

La mattina di domenica 4 agosto, infine, ci sarà durante la mattina il Trofeo Canoa Libertas.

L’evento si colloca all’interno di un progetto – già avviato nelle estati precedenti e proseguito in questa stagione 2019 – che coniuga sport e turismo per far conoscere attraverso l’attività ludica ed agonistica la bellezza del lago e del territorio circostante.

Queste iniziative sono possibili grazie alla collaborazione tra Comune di Minucciano ed Enel Green Power che gestrice il bacino di Gramolazzo per produrre energia rinnovabile e valorizzare questa risorsa in termini di turismo sostenibile, attività sportiva e naturalistica. In rappresentanza del Comune di Minucciano sarà presente il Consigliere Comunale Francesco Pierotti.