Gli studi medici pubblici di Spianate sono realtà

ALTOPASCIO – Gli studi medici pubblici sono tornati a Spianate. Intitolati a Pierguido Accorsini, storico farmacista della frazione, gli ambulatori si trovano in via Bruno Nardi, 39 (accanto alle Poste), nell’immobile pubblico di proprietà di Erp Lucca.

Un ritorno molto atteso dalla popolazione, che aveva dato vita a una raccolta firme per chiedere la riattivazione del servizio. E dopo 16 anni di assenza, gli studi medici sono di nuovo operativi: attualmente a fare le visite è il dottor Fausto Berti, il mercoledì e il giovedì, ma l’obiettivo è andare a pieno regime nel giro di qualche mese con una rotazione di medici di base che possa garantirne totale copertura. La struttura, d’altronde, lo permette: nuova, moderna, fornita di tutti i servizi, sia per i pazienti che per i dottori, con ambienti grandi e attrezzati a disposizione delle esigenze di chiunque.

L’obiettivo è stato raggiunto grazie a un gioco di squadra tra Erp, gruppo Fratres di Spianate, amministrazione comunale e Asl, insieme con la Farmacia comunale e l’Auser di Altopascio. Questa mattina, infatti, all’inaugurazione, oltre al sindaco, Sara D’Ambrosio, all’assessore al sociale, Ilaria Sorini, e ai tanti cittadini residenti a Spianate, erano presenti anche Andrea Bertoncini, presidente Erp Lucca, Luigi Rossi, responsabile della zona distretto Lucca e Piana per l’Asl, Giuseppe Latessa e Luciano Savoni, rispettivamente presidente vicepresidente del gruppo Fratres di Spianate, Roberto Marchetti, presidente della Farmacia comunale di Altopascio, che si occuperà del pagamento dell’affitto della struttura, Stefano Rosellini, presidente dell’Auser, che ha sostenuto le spese per l’acquisto degli arredi. Presenti anche l’assessore regionale, Marco Remaschi, la moglie e la figlia di Pierguido Accorsini, lo storico farmacista di Spianate a cui sono stati intitolati gli studi, e i referenti della Onlus “Annastaccatolisa”, che si occupa di prevenzione, ricerca e cura dei carcinomi mammari. Dopo la consueta benedizione da parte del parroco di Spianate e il tradizionale taglio del nastro, è stata scoperta la targa-ricordo a Pierguido Accorsini e a seguire è stata inaugurata la panchina rosa, che oltre a essere un comodo approdo, ha l’obiettivo di sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione per il tumore al seno.

“Battaglia vinta! – esultano il sindaco, Sara D’Ambrosio e l’assessore al sociale, Ilaria Sorini -. Dopo 16 anni gli studi medici tornano a Spianate e questa è la dimostrazione di quanto siano forti le idee, soprattutto quelle che nascono dal basso e vengono portate avanti insieme. Anche questo intervento, che non solo ci permette di recuperare un immobile inutilizzato, ma anche di garantire un servizio primario a oltre 4mila persone, che potranno recarsi dal dottore con maggiore facilità, a pochi passi da casa, fa parte di quella politica che ci accompagna fin dall’inizio, ovvero essere presenti in tutte le frazioni, rispondere ai bisogni e alle necessità dei cittadini, sviluppare il senso di comunità, ricercare in ogni intervento la possibilità di far crescere il nostro paese e offrire nuovi servizi alla popolazione”.

Il servizio era stato chiesto a gran voce dai residenti di Spianate, attraverso una raccolta firme (circa 600, depositate in Comune nel 2016) che metteva in evidenza come nella frazione più popolosa del comune di Altopascio mancassero da tanto, troppo tempo, i medici di base.

Spianate, infatti, con i suoi 4mila abitanti, è la frazione con il maggior numero di residenti ed è anche quella con la popolazione più anziana, quindi più esposta al bisogno di cure e di assistenza.