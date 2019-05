Gli studenti riflettono sulla Carta Costituzionale: incontro conclusivo del concorso di idee sui valori della Costituzione repubblicana

SERAVEZZA – In occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica Italiana, sabato 1 giugno alle ore 10 presso il teatro Scuderie Granducali di Seravezza è in programma un incontro sulla Costituzione Italiana dedicato alle classi quinte delle scuole superiori del territorio e promosso da Comune di Seravezza, Università di Pisa e Fondazione Leonetto Amadei.

L’evento, dal titolo “Gli studenti riflettono sulla Carta Costituzionale: il Principio di uguaglianza e le sue declinazioni” conclude un percorso che nell’ultima parte dell’anno scolastico ha coinvolto i ragazzi dell’Istituto Superiore Chini-Michelangelo, dell’Istituto Tecnico Don Lazzeri-Stagi e della sede distaccata di Seravezza dell’Istituto Alberghiero Marconi.

Gli studenti hanno partecipato a un concorso di idee sui valori della Costituzione focalizzato sull’articolo 3 che sancisce il principio di uguaglianza. Ai ragazzi è stata lasciata massima libertà di espressione, in particolare sulla scelta del mezzo e del tipo di elaborato. Gli studenti potevano infatti scrivere tesine, girare video, comporre slides o disegni, purché fossero il risultato di una riflessione sui valori costituzionali.

Sabato mattina, dopo i saluti del Sindaco Riccardo Tarabella e di un rappresentante della Fondazione Amadei, il Prof. Saulle Panizza del Laboratorio di Cultura Costituzionale dell’Università di Pisa che dal febbraio scorso ha seguito i ragazzi in questo progetto, farà un intervento sull’articolo 3 per poi lasciare spazio alla presentazione dei lavori degli studenti ai quali sarà consegnato un attestato di partecipazione.

«Continua il progetto nato nel 2017 in collaborazione con la Fondazione Leonetto Amadei e l’Università di Pisa – commenta il Presidente del Consiglio Riccardo Biagi – al fine di portare avanti l’impegno che il nostro illustre concittadino Leonetto Amadei ha profuso negli ultimi anni della sua vita per diffondere i valori costituzionali tra i giovani. Un impegno che l’Amministrazione Comunale ha voluto onorare anche quest’anno con un concorso di idee sui valori della Costituzione e in particolar modo sul principio di uguaglianza che oggi più che mai si riscopre attuale e centrale nella riflessione politica e sociale. Ringraziamo il Professor Panizza per la disponibilità, la famiglia Amadei per la costante presenza e gli insegnanti e i ragazzi per l’impegno e il lavoro svolto».