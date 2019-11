Gli autori locali al centro della rassegna “il territorio racconto”

CAPANNORI – Al via la rassegna “Il territorio racconta” promossa dal Comune di Capannori che mette al centro gli autori locali. Attraverso una serie di incontri, che si svolgeranno al polo culturale Artémisia a Tassignano con inizio alle ore 21, gli scrittori presenteranno al pubblico le proprie opere. Il primo appuntamento è in programma giovedì 28 novembre; Franco Fantozzi parlerà del suo libro “Quella volta che il Volto Santo rise – La prima indagine dell’Agenzia Frenkenson” (Carmignani Editrice). Presenterà lo scrittore Luciano Luciani. Si tratta di una storia noir in salsa lucchese che vede protagonista l’investigatore privato Frenk. Nel libro ci sono molti riferimenti a personaggi e fatti della storia della storia lucchese degli ultimi cinquanta anni.

“Questa rassegna, che raccoglie l’esperienza de ‘I giovedì letterari’, nasce per valorizzare gli autori del territorio dando l’opportunità di far meglio conoscere le loro opere – spiega l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti -. Si inserisce nell’ambito delle iniziative che l’amministrazione comunale realizza per promuovere la lettura, l’espressione artistica e la creatività. Grazie a ‘Il territorio racconta’ i cittadini potranno quindi scoprire nuovi interessanti libri ed entrare in contatto diretto con validi autori della Piana”.

Queste sono le altre presentazioni di libri previste prima parte della rassegna: 5 dicembre “Mi rotola il vento” di Marisa Cecchetti (Giovane Holden Edizioni); 6 dicembre “Ricordati di me” di Luca Dachille (Gruppo Albatros Il Filo); 12 dicembre “Casa futuro: perché io no?” di Edi Cecchini ed Enrico Barone (Edizioni Ets); 19 dicembre “Tutto procede come imprevisto” di Gianluca Meschi (Carmignani Editrice).

Per informazioni Polo culturale Artémisia 0583936427, artemisia@nullcomune.capannori.lu.it