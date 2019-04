“Gli archi delle fontane”: mostre, conferenze ed escursioni dedicate all’acquedotto del Nottolini

CAPANNORI – Una mostra fotografica, una conferenza ed escursioni sul territorio. E’ quanto prevede l’iniziativa ‘Gli archi delle fontane’ volta alla valorizzazione e alla diffusione della conoscenza dell’acquedotto del Nottolini promossa dal Comune di Capannori assieme all’associazione culturale ‘La Ruota’ e all’associazione Amici dell’archivio fotografico lucchese ‘Arnaldo Fazzi’.

L’iniziativa prenderà il via venerdì 5 aprile alle ore 16.30 alla Chiesa di Santo Stefano in via dei Boschi a Verciano con l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Dalle sorgenti alle fontane cittadine’ di Mariano Manfredini, vice presidente dell’associazione ‘Amici dell’archivio fotografico lucchese ‘Arnaldo Fazzi’, cui seguirà la conferenza ‘L’acquedotto di Lorenzo Nottolini nel paesaggio della piana’ a cura di Gilberto Bedini. Sono previsti i saluti del sindaco di Capannori Luca Menesini, di Raffaello Nardi, presidente del Club per l’Unesco Lucca, di Ismaele Ridolfi presidente del Consorzio 1 Toscana Nord e Giulio Sensi, presidente Geal. In programma intermezzi musicali a cura di Tiziano Mangani. L’introduzione e il coordinamento del pomeriggio sono a cura dell’associazione culturale La Ruota. La mostra resterà aperta fino al 13 aprile in orario 10-12 e 15-18 (lunedì 8 aprile ore 15-18, sabato 13 aprile ore 10-13). Due le escursioni in programma. La prima, intitolata ‘L’acqua potabile in città’ si svolgerà domenica 7 aprile con partenza alle ore 9 dal Tempietto in via Nottolini a San Concordio e prevede una visita guidata alle fontane cittadine (accompagnatori Lia Bartolomei e Giulio Sensi). La seconda escursione ‘Al Monte di Guamo’ si terrà sabato 13 aprile con ritrovo alle ore 8.30 alla chiesa di Guamo. Una passeggiata dalla Gallonzora alle Parole d’Oro e visita ad una sorgente, al tempietto di Guamo e passaggio sul canale Ozzeri-Rogio. La visita guidata è a cura di Esplora Escursioni. L’orario di rientro per entrambe le escursioni é fissato alle ore 13.00.

L’iniziativa ‘Gli archi delle fontane’ è realizzata in collaborazione con Comune di Lucca, Unesco, Consorzio di Bonifica Toscana Nord, Geal, Archivio Fotografico Lucchese ‘Arnaldo Fazzi, associazione La Sorgente, Comitato Crescita sociale di Verciano e Anspi Verciano.

Per informazioni associazione culturale La Ruota 328 8262657-3408306027 associazioneculturalelaruota@nullgmail.com.