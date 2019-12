Gli appuntamenti della settimana a Porcari

PORCARI – Giovedì 5 dicembre alle 17.30 nella sala consiliare del Municipio in piazza Orsi si terrà il seminario dal titolo “Le aree archeologiche tra identità locale e turismo culturale”. Si discuterà sul futuro delle aree archeologiche: come difendere la loro identità locale e sviluppare un turismo culturale. Una riflessione interessante che investe anche il sito archeologico di Fossa Nera.

Intervengono Laura Genovese (ISP-CNR istituto di Scienze del Patrimonio Culturale di Milano) e Floriano Cavanna (presidente Arkè associazione culturale).

Il Vescovo Giulietti alle celebrazioni per i 100 dei Cavanis a Porcari

Venerdì 6 dicembre prendono avvio le celebrazioni per i 100 anni dell’arrivo dei Padri Cavanis a Porcari, che proseguiranno anche il 7 e 8 dicembre.

Si comincia alle 10 nell’auditorium Da Massa Carrara in via Roma 121 con la presentazione del volume a cura degli studenti dell’ISISS Arrigo Benedetti di Porcari “Dal Cavanis al Benedetti: storia di un edificio sulla via dell’istruzione”.

Alle 21, alla Fondazione Lazzareschi in piazza Felice Orsi, incontro sul tema: Il genio femminile, il ruolo della donna nella vita della Chiesa: le suore Cavanis. Interverranno: Mons. Paolo Giulietti (Arcivescovo di Lucca), Dr.ssa Cristina Simonelli (Presidente Coordinamento Teologhe Italiane), Suor Lourdes Colombo (Madre Generale Suore del santo Nome), Don Americo Marsili (Parroco delle Comunità Parrocchiali di Porcari, Rughi e Padule).