Giunta delibera progetto definitivo-esecutivo per realizzazione parcheggio pubblico a Valpromaro

CAMAIORE – La Giunta Comunale ha deliberato il progetto definitivo – esecutivo per la realizzazione di un parcheggio pubblico a Valpromaro nell’area delimitata all’intersezione tra la SP1 Francigena e la via Vecchia Provinciale. L’intervento prevede la realizzazione di circa 13 posti auto di cui uno riservato ai diversamente abili e la predisposizione per l’installazione di una casina dell’acqua.

L’area, data in concessione dalla Provincia di Lucca, verrà messa in sicurezza tramite la realizzazione di un marciapiede rialzato e la posa in opera di un guardrail di tipologia mista legno-acciaio anche con l’obiettivo di rendere più sicura l’intersezione tra le due viabilità attraverso una ridefinizione della stessa. L’intervento prevede anche il ripristino dei tratti murari tra la via Vecchia Provinciale e il torrente Freddana, la realizzazione di un camminamento rialzato e di una piccola aiuola con essenze.

Vista la vicinanza con l’alveo fluviale è stata inserito nel progetto anche un opportuno sistema di drenaggio e smaltimento delle acque superficiale e un sistema di allerta con inibizione all’uso del parcheggio in caso di pericolo idraulico. L’investimento per la realizzazione del parcheggio è di circa 65.000,00 € a cui si aggiungono 10.000,00 € per l’acquisto e l’installazione della casina dell’acqua. Nelle prossime settimane si aprirà la fase relativa alle procedure di evidenza pubblica con inizio dei lavori stimato nella prima metà del 2019.