Giovedì Grasso: tutto pronto per la grande festa a Camaiore

CAMAIORE – Per il secondo anno consecutivo il centro storico di Camaiore ospita una grande festa per mascherine, per festeggiare tutti assieme il giovedì grasso. L’evento, patrocinato dal Comune di Camaiore, è organizzato dal CCN Camaiore con la collaborazione della Al.So. Eventi di Sonia Paoli, agenzia specializzata in eventi e manifestazioni di grande successo.

Sarà una festa di Carnevale che vedrà i bambini come grandi protagonisti con un grande truck spettacolo posizionato in piazza San Bernardino a Camaiore. In programma spettacoli per bambini, giochi ed animazione a partire dalle ore 15.

In programma anche esibizioni di danza (con la collaborazione della scuola Arabesque) ed una avvincente caccia al tesoro che coinvolgerà grandi e piccini per tutto il centro storico. In palio tanti omaggi per tutti i bambini ma anche ricchi buoni sconto e pacchi alimentari messi a disposizione ed offerti dal nuovo supermercato Sigma di Camaiore.

Ci sarà anche uno speciale concorso dedicato ai bambini: sarà infatti premiata la mascherina più bella che sfilerà a Camaiore per questo giovedì grasso.

L’iniziativa, del tutto gratuita per tutti i partecipanti, vuole offrire un pomeriggio alternativo, divertente e adatto a tutta la famiglia ed essere l’occasione per passare nel centro storico di Camaiore una festa molto sentita da tutti i bambini. L’appuntamento è per tutti giovedì 20 febbraio dalle ore 15 in poi in centro a Camaiore.