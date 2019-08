Giovanni Toti e Massimiliano Romeo al Caffè de La Versiliana domenica 25

MARINA DI PIETRASANTA – Il futuro del centrodestra, la possibile alleanza tra Lega e Forza Italia, il nuovo movimento politico di Toti “Cambiamo” e le elezioni regionali del 2020.

Sono questi gli argomenti di cui si parlerà al Caffè de La Versiliana con il Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti e fondatore del movimento “Cambiamo” e con Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato.

L’incontro in programma domenica 25 agosto alle 19.30 condotto dal giornalista Paolo Liguori, già Direttore di TGCom24, conferma più che mai la centralità del Caffè de La Versiliana come palcoscenico prediletto da Ministri, Parlamentari e Leader Politici, soprattutto in questa stagione in cui la crisi di governo tiene banco e in un momento in cui si gioca il futuro politico del nostro paese. L’incontro è a ingresso libero e sarà trasmesso anche in diretta streaming su NoiTv, mediapartner della Versiliana 2019.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI AL CAFFÈ DE LA VERSILIANA:

Lunedì 26 agosto

IL PIACERE DI DISOBBEDIRE

GIORDANO BRUNO GUERRI, storico, saggista, giornalista, Presidente Fondazione Il Vittoriale

conduce Luca Sommi giornalista de “Il fatto Quotidiano

Martedì 27 agosto a partire ore 16.30

LOFTER DATE

ELISA MAINO,GORDON,VALE VEDOVATTI

E DALLE ORE 18.00

LA MUSICA LIVE DI FULMINACCI, GAZZELLE E TANTI ALTRI…….