“Giovanni Porcella e i fotografi”: prosegue la mostra alla Galleria Europa di Lido di Camaiore

LIDO DI CAMAIORE – Prosegue fino a giovedì 21 marzo (con orario 16/19) alla Galleria Europa di Lido di Camaiore la mostra “Giovanni Porcella e i Fotografi”, in cui sono esposte opere pittoriche di Giovanni Porcella e scatti fotografici di Andrea Bufalini, Cinzia Donati e Giovanni Petracci.

Giovanni Porcella, versiliese, espone 23 opere a olio su tela di grande formato, realizzate dal 1995 a oggi. Dipinge dagli anni Settanta. In questa occasione espone le sue vedute, la ritrattistica, i paesaggi del Lago di Massaciuccoli, le Apuane, il mare.

Andrea Bufalini, pisano, espone due fotografie del mare e del pontile di Lido di Camaiore, realizzate con macchina fotografica e drone, e due dipinti a olio su tela di grande formato. Dipinge al 1995 e fotografa dal 2000, da circa tre anni ha scoperto la passione per il drone.

Cinzia Donati, torrelaghese, espone 10 scatti fotografici del progetto “Tra cielo e terra”, in cui si è divertita a scattare panorami in alto e in basso, e “La Genesi di una Copertina, ovvero Prima e Dopo”: come siamo passati dal dipinto “Dillo alla Luna” di Graziano Ciacchini alla copertina del libro “La seconda stanza delle torture” (Giovane Holden Edizioni), che raccoglie le interviste realizzate dalla Donati stessa per il quindicinale Paspartu, di cui da anni segue la redazione.

Giovanni Petracci, versiliese, espone due fotografie stampate su tela di grande formato, realizzate con il drone, un tramonto e il mare dopo la tempesta, scattate a Torre del Lago. Appassionato di modellismo aereo da circa sette anni, ha combinato questa passione con la fotografia e scatta con il drone da circa tre anni.

Oltre a questi, la mostra ospita anche tre dipinti della pittrice torrelaghese Grazia Morellini.