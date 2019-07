Giovana Elena Smorto è una nuova cestista del Basket Le Mura Lucca

LUCCA – Si avvicina alla completa definizione il roster del Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca per la stagione 2019-2020.

Il club biancorosso ha perfezionato l’arrivo, con la formula del prestito, dall’ Umana Reyer Venezia della guardia-ala Giovanna Elena Smorto, nell’ultima stagione in forza in A1 all’Elcos Broni. Classe 1999, si tratta dell’ennesimo interessante prospetto che ha sposato con entusiasmo il progetto tecnico di coach Francesco Iurlaro.

Impiegabile sia come guardia che ala, Giovanna Elena Smorto è una giocatrice dotata di un grande atletismo, capace di essere letale in contropiede e di fornire un prezioso contributo nella metà campo difensiva. Cresciuta nel vivaio del team lagunare, Smorto ha maturato esperienze formative e importanti in A2 con le maglie della GeG International Pordenone e della Magnolia Basket Campobasso.

Dopo i primi sei mesi nel club molisano nella stagione 2018-2019, nel gennaio di quest’anno la classe 1999 è approdata in prestito nel massimo campionato nazionale, come detto, a Broni. La giocatrice di Reggio Calabria, inoltre, è stata convocata a più riprese nelle varie selezioni nazionali giovanili con cui ha preso parte ad importanti manifestazioni internazionali come il Mondiale Under 19 del 2017, oltre che il campionato d’Europa con l’Under 18 nel medesimo anno, e l’Europeo Under 20 del 2018.