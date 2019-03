LUCCA – Il primo giorno di primavera, il 21 marzo, coincide con la Giornata Mondiale sulla Sindrome di Down. La scelta della data 21/3 non è casuale: la Sindrome di Down infatti è detta anche Trisomia 21 ed è caratterizzata dalla presenza di un cromosoma in più nella coppia dei cromosomi numero 21. Quest’anno la Giornata dal titolo “Leave no one behind”, ha come tema e filo conduttore l’inclusione delle persone con Sindrome di Down nella scuola, nel lavoro e più in generale nella vita sociale.

Anche Lucca prenderà parte in maniera attiva all’appuntamento con tutta una serie di iniziative che si svolgeranno nel corso della prossima settimana e che sono state presentate questa mattina (14 marzo) a palazzo Orsetti, dalle assessore alle politiche sociali del Comune di Lucca, Lucia Del Chiaro e del Comune di Capannori, Lia Miccichè, dalla presidente dell’associazione onlus L’amore non conta i cromosomi, Sabrina Cattaneo e da Rossana Baralla dell’impegno civico Come Te, dalla presidente dell’associazione Lucca Down, Isabella Andreini, dal presidente di Andare oltre si può, Domenico Raimondi, dalla coordinatrice dell’Unità valutazione multidimensionale disabilità della zona distretto piana di Lucca, Emilia Lucchesi.

L’associazione Down Lucca, nata nel 2002, in collaborazione con i Comuni di Lucca e Capannori e con l’Azienda USL Toscana nord ovest, entra nelle scuole con un concorso artistico dal titolo “E tu, come mi vedi?”. I bambini e i ragazzi degli istituti lucchesi sono invitati a leggere il racconto o guardare il cartone animato “Lea va a scuola”, la storia di una bambina con sindrome di Down alle prese con il primo giorno di scuola. Gli studenti sono chiamati a riflettere, a guardarsi intorno e a sviluppare un’idea, un disegno, etc. Le foto degli elaborati dovranno essere inviate entro lunedì 25 marzo all’associazione Down Lucca su Facebook, Instagram (#associazionedownlucca2019) o ad associazionedownlucca2019@nullgmail.com. Le 12 opere migliori saranno esposte al Caffè Letterario Lucca e la prima classificata diventerà l’immagine di copertina della pagina Facebook dell’associazione per una settimana.

Sabato 23 marzo la stessa associazione propone un pomeriggio di letture animate e merenda insieme, al polo culturale Artemisia di Capannori. I bambini da 5 a 11 anni, accompagnati dai loro genitori, potranno assistere, a partire dalle 16.00, alla lettura del racconto “La notte delle lanterne”, una storia di amicizia e fratellanza. Al termine della lettura sarà offerta a tutti i partecipanti una merenda base di pane e nutella e marmellata preparata dai ragazzi dello Square Bar.

L’associazione onlus L’amore non conta i cromosomi, nata nel 2016 dall’unione di alcune famiglie con figli con la Sindrome di Down, organizza due appuntamenti realizzati in collaborazione con il Comune di Lucca. Giovedì 21 marzo, al ristorante Satura, lo chef Cristiano Tomei proporrà un laboratorio di cucina per tutti i bambini e i ragazzi da 5 a 12 anni accompagnati dai genitori. Si tratta di un’occasione per portare all’esterno e condividere il progetto di preautonomia “Pronti a correre”, che propone anche corsi di cucina. Lo Chef Tomei, che ha messo a disposizione per l’iniziativa i locali del suo ristorante, farà cimentare i piccoli cuochi nella preparazione dei ravioli.

Domenica 24 marzo invece, al Centro di cittadinanza dell’Oltreserchio Il Bucaneve a Santa Maria a Colle, dalle 16.30 tutti i bambini a partire dai 4-5 anni potranno prendere parte ad un laboratorio di lettura che sarà condotto da Eugenia Pesenti e che si concluderà con una merenda per tutti.

Andare oltre si può organizza la VI edizione del #ilpiugrandeselfieditalia per una sensibilizzazione sul tema della Trisomia 21 e per contribuire insieme ad una cultura dell’inclusione che faccia sì che le diversità e differenze non siano ostacoli. Il 21 marzo centinaia di persone in tutta italiana pubblicheranno un selfie su Facebook e Instagram con un pensiero accompagnato dagli hashtag #ILPIUGRANDESELFIEDITALIA #WDSD18 #AOSP18. Sarà una pioggia di selfie accompagnati da post carichi di significato a sottolineare una partecipazione condivisa sul tema della diversità come valore e non come motivo di discriminazione. Molti i personaggi noti che parteciperanno: protagonisti della musica, nello sport, nel cinema e della tv affinché anche quest’anno il messaggio arrivi lontano in modo da promuovere i diritti, l’inclusione e il benessere delle persone con Sindrome di Down. Eccoli: Giuseppe Fiorello, Serena Rossi, Jane Alexander, Carlo Gabardini, I ros, Elisa Sfrali, Andrea Biagioni ed Emma Morton, Alessia Cruciani, Erica Liverani, Cristina Niccolini, Lorenzo De Guio e Rubina Rovini, Amelia Falco, Claudio Baglioni, Paola Iezzi, Nicole Orlando, Alessia Orro, Salvatore Rossini, Massimiliano Rosolino e Fabio Fognini, Elisa Santoni, Veronica Angeloni Max Brigante e dj Ringo, Elisabetta Ferracini, Eleonora Boi ed Elisa D’Ospina, Roberta Mastromichele.