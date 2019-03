Giornata mondiale sulla sindrome di down: tutte le iniziative a Capannori

CAPANNORI – In occasione della Giornata Mondiale sulla Sindrome di Down che ricorre proprio oggi, 21 marzo, l’Associazione Down Lucca in collaborazione con il Comune ha promosso alcune iniziative sul territorio. Quest’anno la Giornata dal titolo “Leave no one behind” (non lasciare nessuno indietro) ha come tema e filo conduttore l’inclusione delle persone con Sindrome di Down nella scuola, nel lavoro e più in generale nella vita sociale.

Venerdì 22 marzo l’Associazione Down Lucca a partire dalle ore 9 sarà presente al mercato settimanale di Piazza Aldo Moro con un proprio punto informativo per svolgere un’azione di sensibilizzazione sulla Trisomia 21. Sabato 23 marzo la stessa associazione propone un pomeriggio di letture animate e merenda insieme, al polo culturale Artemisia di Capannori. I bambini da 5 a 11 anni, accompagnati dai loro genitori, potranno assistere, a partire dalle 16.00, alla lettura del racconto “La notte delle lanterne”, una storia di amicizia e fratellanza. Al termine della lettura sarà offerta a tutti i partecipanti una merenda base di pane e nutella e marmellata preparata dai ragazzi dello Square Bar.

L’Associazione Down Lucca, entra anche nelle scuole con un concorso artistico dal titolo “E tu, come mi vedi?”. I bambini e i ragazzi degli istituti scolastici di Lucca e della Piana sono invitati a leggere il racconto o guardare il cartone animato “Lea va a scuola”, la storia di una bambina con sindrome di Down alle prese con il primo giorno di scuola. Gli studenti sono chiamati a riflettere, a guardarsi intorno e a sviluppare un’idea, un disegno, etc. Le foto degli elaborati dovranno essere inviate entro lunedì 25 marzo all’associazione Down Lucca su Facebook, Instagram (#associazionedownlucca2019) o ad associazionedownlucca@nullgmail.com. Le 12 opere migliori saranno esposte al Caffè Letterario Lucca e la prima classificata diventerà l’immagine di copertina della pagina Facebook dell’associazione per una settimana.