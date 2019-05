Giornata mondiale contro omofobia ,il Comune “tinge” di arcobaleno l’ex Cavallerizza in piazzale Verdi

LUCCA – In occasione della giornata mondiale contro omofobia, bifobia e transfobia, festeggiata in tutto il mondo il 17 maggio, Lucca si tinge di arcobaleno.

Il Comune di Lucca, infatti, ha organizzato l’illuminazione “rainbow” di uno dei monumenti più significativi della Città: l’ex Cavallerizza di piazzale Verdi, che tra l’altro attualmente è molto frequentata perché ospita il museo della Follia.

“Con questo piccolo gesto, Lucca vuole confermarsi Città dei diritti, e ribadire il proprio rifiuto ad ogni forma di omofobia, bifobia e transfobia – sottolinea Daniele Bianucci, consigliere comunale e referente del sindaco di Lucca proprio per i temi dei diritti – L’accoglienza, la solidarietà, il rispetto per ogni forma di diversità, appartengono in maniera profonda alla storia e al futuro di Lucca: per questo, anche in occasione della giornata mondiale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, abbiamo voluto lanciare un messaggio importante. Oggi l’ex Cavallerizza si tinge di arcobaleno, il colore dei diritti. Nelle prossime settimane ci saranno altre iniziative, che vedranno coinvolte molte associazioni ed artisti del territorio. Il mio ringraziamento va intanto a Lucca holding servizi ed alla segreteria del sindaco, che hanno seguito il progetto; e anche agli organizzatori del Museo della Follia, che volentieri hanno collaborato”.