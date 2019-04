“Giornata europea per il lago di Massaciuccoli”, una tappa importante per i 5 Stelle di Viareggio

MASSACIUCCOLI – E’ stata una tappa importante per la nutrita delegazione del Laboratorio 5 Stelle di Viareggio, che si è presentata alla “Giornata europea per il lago di Massaciuccoli” avvenuta il giorno 26 Aprile presso l’oasi della Lipu, alla presenza del Vicepresidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo, del Senatore Gianluca Ferrara, della Senatrice Laura Bottici, dei portavoce al Consiglio Regionale Giacomo Giannarelli e Gabriele Bianchi, del candidato a Sindaco del Comune di Massarosa dott. Vasco Merciadri e del portavoce al Consiglio Comunale di Lucca Massimiliano Bindocci, insieme a tantissimi simpatizzanti e attivisti del Movimento 5 Stelle accorsi dalle province e dalle città limitrofi. Giornata importante soprattutto nei giorni del prestigioso riconoscimento da parte del Climate Action Network, una rete globale di oltre 1100 organizzazioni non governative che si battono in 120 nazioni per contrastare il riscaldamento climatico, assegnato al Movimento 5 Stelle quale forza politica più incisiva nel promuovere politiche di sostenibilità ambientale.

Il Laboratorio 5 stelle ha studiato in profondità i problemi del Lago di Massaciuccoli che sono molteplici, ed è stato il primo comunicato che il gruppo neonato fece uscire individuando non solo i problemi, ma suggerendo anche le soluzioni adeguate. La giornata è stata anche l’occasione per confrontarsi, apprendere nuove notizie più aggiornate e ribadire che l’emergenza ambientale sarà centrale per tutte le politiche del futuro, come i fondatori del Movimento 5 Stelle avevano previsto essendo la prima delle nostre cinque stelle.