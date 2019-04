Giornata di orientamento universitario a Villa Bertelli

FORTE DEI MARMI – Il 10 aprile dalle 8.30 alle 13.00 presso Villa Bertelli in Via Mazzini 200 a Forte dei Marmi si terrà una giornata di orientamento universitario organizzata dall’Ufficio Informagiovani Settore Politiche giovanili del Comune di Forte dei Marmi.

All’iniziativa parteciperanno le Università di Pisa, Siena, Parma e Genova, la Fondazione Campus Lucca Accademia del Turismo, l’Istituto NABA-Nuova accademia di belle arti per l’alta formazione artistica e musicale, l’Istituto Modartech, Scuola specializzata in Corsi di Moda, Abbigliamento, Design, Grafica e Comunicazione e le Fondazioni ITS Toscana,scuole ad alta specializzazione tecnologica, nate per rispondere alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche da parte delle imprese.

L’evento giunto alla IV edizione è rivolto a tutti gli studenti in uscita dalle scuole superiori e più in generale a chi è interessato ad avere informazioni sulla formazione post-diploma. All’evento sono state invitate a partecipare tutte le scuole della Versilia, di Viareggio e Massa. Le Università e gli Istituti presenteranno la loro offerta formativa sia con stand informativi allestiti nel Giardino d’inverno, sia con la proiezione di presentazioni in apposite sale allestite nei locali della Villa.

“Abbiamo cercato – commenta Alberto Mattugini, consigliere alle politiche giovanili – di ampliare l’offerta con un occhio attento alle nuove professioni, in linea anche con quello che abbiamo organizzato in biblioteca allestendo i corsi di comunicazione digitale che abbiamo dovuto addirittura raddoppiare tanto è stato l’interesse e l’adesione”.