Giornata Biancorossa: la Fiorentina vince il torneo in memoria di Daniele Rovetti

MASSAROSA – Fase finale molto equilibrata ma alla fine a vincere il torneo “IX Giornata Bianco Rossa” in memoria di Daniele Rovetti anche quest’anno è stata la Fiorentina. Per due weekend allo Stadio di Massarosa è stato protagonista il calcio professionista grazie allo Sporting Massarosa Academy che ha organizzato un torneo di altissimo livello a trentadue squadre per le categorie esordienti 2007 dilettanti e 2008 professionisti. Ai nastri di partenza società di prestigio come Sampdoria, Genoa, Empoli, Fiorentina, Spezia, Livorno, Pontedera, Pistoiese. Ottima la prestazione anche dei ragazzi dello Sporting Massarosa Academy guidati dal team composto da Vito Cerone, Luca Anselmi e Nicola Frau, i ragazzi padroni di casa si sono comportati egregiamente anche al cospetto delle formazioni professioniste presenti al torneo. La Fiorentina campione in carica per il secondo anno consecutivo ha portato a casa il trofeo. “Siamo davvero soddisfatti della qualità di questo torneo – ha commentato il direttore dello Sporting Massarosa Academy Federico Salvetti – sta diventando un appuntamento fisso di inizio stagione non solo per i dilettanti ma anche per molte società professioniste e questo ci permette di offrire ai nostri ragazzi un’occasione unica per confrontarsi e conoscere tante realtà calcistiche di primo piano”.