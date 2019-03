Giornalisti internazionali a Lucca per vivere un’esperienza in The lands of Giacomo Puccini

LUCCA – Si è appena concluso il press trip dediacto a fare vivere esperienze culturali ed enogastronomiche attraverso itinerari e percorsi nella terra di Giacomo Puccini, organizzati da Lucca Promos in concomitanza con il Carnevale di Viareggio.

La delegazione di otto giornalisti internazionali provenienti da Spagna, Svezia, Germania, Russia e Kazakistan ha soggiornato a Lucca da domenica 3 a mercoledì 6 marzo ed ha assaporato e sperimentato personalmente le eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio lucchese, recependone direttamente le sensazioni, i sapori e i valori per raccontarli ai propri lettori e followers.

Il successo dell’evento lo hatestimoniato la corrispondente russa della televisione Mir24, portale di informazione con sede a Mosca, che è rimasta così affascinata dal nostro territorio ed in particolare dal Carnevale di Viareggio, che ha già pubblicato un primo redazionale dedicato all’evento di Viareggio (https://mir24.tv/news/16351412/na-karnavale-v-viaredzhio-pobedila-belosnezhka-i-ekologiya ).

Il tour organizzato da Lucca Promos ha toccato tutto il territorio lucchese nel segno di Giacomo Puccini: sono tappe il Museo di Celle di Puccini, paese di origine della famiglia del Maestro, la Garfagnana con i suoi paesaggi e i suoi sapori, la città di Lucca ed in particolare il Puccini Museum – Casa natale di Giacomo Puccini e il Museo della Follia, la Versilia con la Villa di Puccini e il Grande Teatro all’aperto di Torre del Lago per finire a Viareggio con la visita del Museo del carnevale e dello spettacolo del Corso Mascherato sui Viali a mare.

L’evento è inserito in The lands of Giacomo Puccini, progetto promozionale sostenuto dalla Camera di Commercio di Lucca e dalla Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, attraverso il quale sotto un unico brand è stata fatta la sintesi delle molteplici qualità e caratteristiche del nostro territorio, dando vita ad un progetto di marketing territoriale integrato.

Domani ore 10:00, nell’ambito del Festival della sintesi, presso la Chiesa di San Cristoforo a Lucca, si parlerà dell’importanza della brevità e della sintesi nella pubblicità, “Dalla committenza al layout finale – Case history: The lands of Giacomo Puccini”. Giorgio Bartoli, Presidente della Camera di Commercio di Lucca, e Francesca Sargenti, responsabile delle Realzioni Esterne dell’ente camerale, racconteranno agli studenti come una campagna di comunicazione sia una sintesi che nasce dal confronto tra comittente e comunicatori.