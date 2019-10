Ginnastica ritmica: AlbaChiara in prima linea al Campionato Regionale

CAGLIARI – Fine settimana di gare per la società di ginnastica ritmica AlbaChiara in occasione della finale del Campionato Regionale Gold Allieve.

Le ginnaste si sono alternate in pedana lottando per ottenere il pass per la gara tecnica che si svolgerà il 9 e 10 novembre a Cagliari.

2° posto per Alice Ricci e 5° posto per Sofia Giampaoli, le piccoline A1 che sono scese in gara per prima e, migliorando il risultato della prima prova, hanno ottenuto il pass per la fase successiva.

Per le A2 in pedana Angelica Damiani che, nonostante gli sforzi e la tenacia, non riesce a migliorare il punteggio della prima prova e si deve accontentare del 16° posto, sfiorando l’ammissione alla fase di zona tecnica.

Dopo di lei è il turno di Alyssa Tontini che, nonostante la triste giornata per la ginnasta, esegue i suoi tre esercizi con la determinazione e la grinta di una leonessa concludendo la prova al 9° posto nella classifica di giornata, riuscendo a strappare così il pass per Cagliari.

Un’emozione unica veder gareggiare così Alyssa, la piccola infatti è la sorella di Francesco Tontini, il 18enne deceduto a causa di un incidente stradale nella notte dello scorso week end.

Grande dolore e commozione per l’intera squadra che, come una grande famiglia, ha abbracciato questo dramma da vicino.

Livello più alto nella categoria A3, nella quale i pass a disposizione per la fase successiva erano solo 6, ma dove purtroppo l’atleta Elena Lenzi non riesce a conquistarne uno posizionandosi solo al 9° posto.

Ultima categoria in gara sono le A4 dove la ginnasta Giorgia Romagnoli, seppur commettendo qualche errore, si classifica al 5° posto accedendo con gioia alle gare di Cagliari.

“Siamo molto contenti e soddisfatti di come sia andata questa gara – racconta a nome di tutto il team Elisa Quilici, direttrice di AlbaChiara – l’interregionale per noi è un traguardo molto importante e chissà se poi qualche atleta lucchese riuscirà nella finale nazionale”.