Ginnastica Motto: tre medaglie per Sara Rocca in Francia

VIAREGGIO – Sara Rocca superlativa al Torneo Internazionale “Souvenir V. De Kristoffy” di ginnastica ritmica che si è svolto questo week-end a Corbeil-Essonnes in Francia. La giovanissima atleta della Raffaello Motto vi ha partecipato con la Nazionale Junior, ottenendo un secondo posto da incorniciare nel concorso generale con 61,450 punti, alle spalle soltanto di Sofia Raffaeli, contribuendo così in modo determinante al dominio azzurro nella classifica riservata ai team. Sara Rocca – seguita in Francia dall’allenatrice della Motto Francesca Cupisti – ha brillato pure nelle finali di specialità, conquistando due medaglie di bronzo, alla fune e alla palla. Risultati di assoluto rilievo per una ginnasta che in azzurro aveva debuttato appena meno di un mese fa, partecipando al trofeo “Città di Desio”.

“Sara è stata straordinaria, riuscendo ad affermarsi in un contesto internazionale di livello. A lei ho sempre detto: “Se ci credi e lavori, ce la fai” e la stessa frase la ripeto a tutte le nostre ginnaste per spronarle ad inseguire i loro sogni e crescere attraverso lo sport”, commenta la direttrice tecnica della Motto Donatella Lazzeri.