GiglioLab: tornano al Teatro del Giglio i laboratori teatrali per tutte le età

LUCCA – Come ogni anno, tornano anche per la Stagione 2018-2019 del Teatro del Giglio le proposte di formazione teatrale di GiglioLab, con laboratori teatrali per giovani, giovanissimi e adulti di tutte le età realizzati da docenti qualificati, un prezioso contributo per avvicinarsi al mondo del teatro e per approfondire, attraverso la pratica del palcoscenico, la relazione con sé, con gli altri e con l’ambiente che ci circonda utilizzando il linguaggio del corpo e della voce.

I percorsi laboratoriali attivati per la Stagione Teatrale 2018-2019 sono GIOCA TEATRO per piccoli grandi attori dai 5 agli 8 anni (docente Paolo Simonelli – Coquelìcot Teatro), SU E GIU’ DAL PALCO! laboratorio di teatro per bambini dagli 8 ai 12 anni (docente Marica Bonelli – Coquelicot Teatro), ATTORI! laboratorio di teatro per ragazzi dai 12 ai 18 anni (docente Laerte Neri – Coquelicot Teatro), Laboratorio La Tempesta di W. Shakespeare per tutte le età (a cura di Associazione culturale Dryas Teatro Natura e Simona Generali), DAL NULLA esercizi di composizione della realtà (docente Marco Sodini), IMPULSO rivolto a coloro che hanno già esperienza teatrale e a coloro che sono curiosi alle nuove esperienze (docente Ruta Papartyte).

A tutto ciò, si aggiunge il progetto Facciamo un’Odissea (o OdisseaGram) dedicato agli studenti delle scuole superiori, per affrontare il tema del viaggio attraverso la rilettura del poema omerico, uno dei grandi classici della letteratura di tutti i tempi.