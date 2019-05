Giardino Fiorito: si avvicina a grandi passi la sesta edizione, in programma a Palazzo Mediceo il 25 e 26 maggio

SERAVEZZA – Gran fermento in vista della sesta edizione de Il Giardino Fiorito, in programma sabato 25 e domenica 26 maggio a Palazzo Mediceo di Seravezza. Un’edizione che si annuncia ancor più di ricca di colori, profumi, prodotti, curiosità per gli spazi verdi e la vita all’aria aperta: piante e fiori tra i più belli, creazioni naturali e biologiche, antiquariato per esterni, artigianato della tradizione, arredi da giardino e per il pic nic, accessori e capi di abbigliamento realizzati con fibre naturali, delizie del gusto e dell’olfatto… Una rassegna che si sta facendo rapidamente strada fra i più piacevoli appuntamenti della primavera in Toscana potendo contare – e non è cosa da poco – anche sull’ineguagliabile scenario dell’Area Medicea patrimonio Unesco di Seravezza, nel verde delle colline che abbracciano il centro storico, anch’esso tutto da scoprire.

Il Giardino Fiorito, a cura di Antonella Dati, si terrà come sempre a ingresso libero con orario di visita no stop dalle 10 alle 20. Organizzazione affidata all’Associazione Ponte del Principe con la collaborazione della Fondazione Terre Medicee.

Come lo scorso anno, gli espositori occuperanno per intero il grande giardino del Mediceo. Altre postazioni saranno nel cortile interno e nelle sale al piano nobile del Palazzo, a costituire un percorso di visita vivace e ricco di spunti. La rassegna avrà un cuore odoroso e dolcissimo, fatto di specie aromatiche e frutti di bosco, agrumi e piante della salute che il pubblico potrà non solo ammirare, ma anche toccare e manipolare a piacimento, odorare e, quelle edibili, addirittura assaggiare. È il percorso sensoriale a cura della cooperativa sociale “Un fiore per tutti”, che torna dopo il successo dello scorso anno. Un percorso gratuito, adatto ai bambini di tutte le età (accompagnati da un adulto), per imparare a conoscere le diverse specie di piante e frutti, acquisendo informazioni utili sulle loro proprietà e su come coltivarle e utilizzarle al meglio.