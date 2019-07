Giallo d’amare: Valerio Aiolli a Lido di Camaiore

LIDO DI CAMAIORE – Terzo interessantissimo appuntamento per Giallo D’A-mare, la rassegna dedicata alla letteratura noir e thriller che da diverse estati richiama appassionati da tutta la Toscana per seguire l’evento a pochi metri dal mare.

Sul grande palco allestito in piazza Umberto a Lido di Camaiore (LU) ospite di Giallo d’Amare sarà Valerio Aiolli per la rassegna curata dal giornalista Giuseppe Previti.

Aiolli presenterà il suo ultimo romanzo, “Nero Ananas”, edito da Voland. Sul palco assieme a Giuseppe Previti si alterneranno anche il conduttore Andrea Montaresi e l’attrice Sandra Tedeschi che leggerà alcuni brani del libro. L’appuntamento è per venerdì 19 luglio in piazza principe Umberto a Lido di Camaiore con inizio alle ore 21.30, ad ingresso gratuito.

Giallo d’Amare è organizzato dall’associazione albergatori, balneari e commercianti di Lido di Camaiore (ABC) con il Patrocinio del Comune di Camaiore e il contributo di diversi sponsor: Fondazione Banca del Monte di Lucca, SunCar concessionario, Etruria Luce e Gas, s.a. Monselesan gruppo assicurativo, Nicola Biagi e Coop Città di Lucca.

Prossimo appuntamento con Giallo d’A-mare sarà venerdì 26 luglio con Antonella Boralevi.

Nero Ananas – la trama

Quattro anni incandescenti della storia d’Italia, dal 1969 al 1973, raccontati con precisione e sorprendente capacità evocativa.

Tutto comincia un secondo dopo il botto. Il botto che ha cambiato l’Italia, che ha chiuso l’età dell’innocenza e aperto la strategia della tensione. Il botto del 2 dicembre 1969, Piazza Fontana. Gli estremisti di destra, invisibili, si incontrano, commentano, ricordano, tramano, pianificano. Un anarchico si trascina di città in città, di nazione in nazione, di sconfitta in sconfitta, in attesa del momento del riscatto. Un politico, così devoto da essere soprannominato il Pio, comincia la sua lenta ma inesorabile scalata al potere. E poi ci sono i servizi segreti, italiani e americani, che provano a capire, sapere, influenzare. C’è un ragazzino, in una famiglia come tante, in una Firenze non da cartolina, che quel giorno ha visto sparire sua sorella e farà di tutto per riuscire a ritrovarla. Quattro anni di destini intrecciati, di fughe, ritorni, di amore e di odio. Quattro anni incandescenti della storia d’Italia, dal 1969 al 1973, raccontati con precisione e sorprendente capacità evocativa.