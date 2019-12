Gesam Lucca, scocca l’ora del derby di Empoli

LUCCA – Ultimi accorgimenti in casa Le Mura Lucca per la trasferta di domenica in quel di Empoli, palla a due fissata per esigenze televisive alle 19:30, dove le biancorosse saranno ospiti di una Use Scotti Rosa Empoli reduce da due colpi esterni consecutivi e che sta salendo alla ribalta come una delle principali rivelazioni di questo campionato.

Un derby del Granducato dagli alti contenuti tecnici, dunque, per quello che può essere considerato, classifica alla mano, il piatto forte di questa nona giornata del girone di andata.

Alla seconda stagione in A1, Empoli ha rinforzato il roster a disposizione di coach Alessio Cioni con cestiste del calibro della guardia statunitense Maci Morris (15 punti di media), compagna di squadra di Jakubcova all’università di Kentucky, dell’esperto pivot di nazionalità ceca Kamila Stepanova (12,5 punti di media) che assieme all’altra americana Erin Mathias, confermata dopo l’ottimo torneo di esordio in Italia, forma una coppia di lunghe di notevole spessore. Gli ulteriori innesti di Stefania Trimboli, playmaker prelevato da Battipaglia, e della guardia ala Elena Ramò, nell’ultima stagione in A2 con la maglia di Alpo, hanno reso ancora più competitivo che ha in Tayara Madonna e in Gabriele Narviciute due elementi imprescindibili nello scacchiere tattico di Empoli. Una compagine capace di far male alle avversarie in tutti i modi: sotto le plance sfruttando la fisicità e l’intelligenza cestistica del tandem Stepanova-Mathis e dall’arco dei tre punti con Maci Morris e Madonna. Per maggiori informazioni prego rivolgersi a Broni e Vigarano, sconfitte a domicilio dalle ragazze di Alessio Cioni

Sul caldo parquet del PalaSammontana servirà la migliore versione possibile del Basket Le Mura per tornare da questa trasferta con un risultato positivo. “Empoli è una squadra ha due lunghe, Mathias e Stepanova, che sanno abbinare forza fisica ad un’ottima tecnica; dovremo essere bravi a limitarle.” – ha affermato Francesco Iurlaro nel presentare il derby- “Inoltre hanno delle esterne molto dinamiche in grado di colpire dai tre punti. Prevedo una partita difficile, considerando che giochiamo in trasferta e perchè si tratta sempre di un derby. Noi dobbiamo riuscire a compattarci come abbiamo fatto sette giorni fa con San Martino di Lupari, ben sapendo che abbiamo una rotazione in meno nelle esterne.”

Use Scotti Rosa Empoli-Gesam Gas e Lucca sarà visibile, oltre che sul canale della Lega Basket femminile, anche su Mediasport Channel (canale 814 della piattaforma Sky) e in chiaro sul network DTT Sportivì sul canale 296.

La direzione di gara di questo derby, il terzo della stagione dopo i due andati in scena in precampionato, sarà affidata alla terna arbitrale composta da Daniela Bellamio, Rebecca Di Marco e Daniele Foti.