Geonova – Libertas Liburnia Basket: al via la 20esima giornata di campionato

LUCCA – A grandi passi ci si incammina verso la fine della regular season, quella di Domenica 3 Marzo alle ore 21:00 è la 20* giornata di campionato e alla Geonova, viene a farle visita la Libertas Liburnia Basket, ad oggi fanalino di coda tra tutte le compagini della Serie C Gold.

Armillei, Dulovic e Salazar sono senza ombra di dubbi i migliori giocatori che hanno in campo e sicuramente non lasceranno nulla di intentato per provare a fare il colpaccio al Palatagliate.

Alla Libertas Liburnia due punti farebbero più che comodo, sarebbe un buon viatico per togliersi dalle sabbie mobile.

Alla Geonova invece serve ovviamente vincere per continuare ad avere come meta il raggiungimento della seconda posizione in chiusura di stagione.

C’è ancora qualche dubbio sull’uso di Andrea Barsanti, che nel frattempo ha comunque ripreso gli allenamento con la squadra e potrebbe in via del tutto precauzionale non essere impegnato per questa partita.

E adesso come coach Piazza valuta e vede il prossimo impegno “La partita contro la Liburnia Livorno è un’altra partita che ci vede nettamente favoriti nel pronostico, ma come tutte le partite l’errore più grosso sarebbe quello di sottovalutarla. Livorno è una squadra che da quando ha inserito Salazar ha certamente aumentato il valore del suo quintetto e ovviamente la panchina non è al livello dei primi cinque, ma i primi cinque hanno dimostrato di poter giocare contro, tutti tanto è vero che quasi in tutte le gare della seconda parte della stagione sono calati solamente nella parte finale, quindi servirà molta attenzione perché giochiamo con una squadra che è alla disperata ricerca dei due punti che per loro vorrebbe dire evitare l’ultimo posto in classifica e quindi la pressione è chiaramente tutta su di noi e dovremo fare ancora una partita in crescita per arrivare a fine della stagione pronti per i play off”

Palla a due Domenica 3 Marzo ore 21:00 al Palatagliate