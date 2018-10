Gemellaggi: si elegge il nuovo comitato, ecco come e dove votare

PIETRASANTA – Tutto pronto per l’elezione dei rappresentati del comitato gemellaggi del Comune di Pietrasanta. L’appuntamento, in programma sabato 20 ottobre, dalle 9.00 alle 18.00, a Palazzo Comunale (piazza Matteotti), è rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune che a tale data abbiano compiuto il 16esimo anno di età.

Le elezioni serviranno per nominare gli otto rappresentanti delle famiglie in seno al comitato gemellaggi presieduto da Daniela Zalcetti per il quinquennio 2018 – 2023 che parteciperanno alle attività internazionali con cui l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti intende assicurare la continuità all’importante attività di promozione, scambio e fratellanza con altre comunità come la belga Ecaussiness, Grenzach Wyhlen in Germania, Ville Parisis in Francia e Zdunska Wola in Polonia. Lo spoglio, in agenda lunedì mattina, è pubblico.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts