Gemellaggi: il sindaco di Grenzach Wyhlen guida la delegazione tedesca a Pietrasanta

PIETRASANTA – Una numerosa delegazione di Grenzach Wyhlen in visita a Pietrasanta per visitare musei e conoscere la città. La comitiva, guidata dal primo cittadino Tobias Benz, è stata ricevuta in Municipio dal Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti e dall’Assessore ai Gemellaggi, Francesca Bresciani. Pietrasanta, e la Toscana, sono diventate ormai una meta annuale per gli abitanti della bella cittadina tedesca grazie alle ottime relazioni del Comitato Gemellaggi e all’attività di promozione turistica. Della delegazione tedesca facevano parte anche funzionari e amministratori che hanno potuto apprezzare le meravigliose bellezze della città e le sue attrazioni culturali ed artistiche, il Museo dei Bozzetti, Piazza Duomo, il Chiostro di S. Agostino ma anche tappe culinarie nei luoghi della tradizione a tavola.

Il gemellaggio con la città tedesca taglierà il prossimo anno il traguardo dei 30 anni. Per l’occasione il Coro della Versilia, che aprì nel 1984 il percorso che ha portato poi a questo speciale <<Con Grenzach ci lega – ha spiegato l’assessore Bresciani – un sentimento di amicizia, solidarietà e fratellanza di lunga data. Stiamo lavorando, grazie al grande lavoro del Presidente Daniele Zalcetti, alla costruzione di pacchetti per favorire flussi turistici tra le nostre città che possono fungere da base logistica per altre mete oltre a rafforzare il progetto delle vacanze studio e lo scambio culturale. Quest’anno il nostro Coro Versilia ha cantato nuovamente in Germania. Ci sono tanti motivi che ci legano a Grenzach ma il principale è la grande amicizia tra le nostre città>>.

