Gazebo all’Ostras Beach, venerdì evento dedicato a hits anni ’80-‘90

PIETRASANTA – Gazebo, alias Paul Mazzolini, protagonista all’Ostras Beach. Serata evento venerdì 28 giugno al Best Club di Marina di Pietrasanta (Lu) sulle note della musica disco degli anni ’80 e ’90 e delle hit più famose e ballate. In scaletta tutti i più grandi successi targati Gazebo: da “I Like Chopin” a “Masterpiece” fino a “Lunatic” per un “Friday Start” ad alto share emozionale con aperitivo a buffet a partire dalle 20.30, cena su prenotazione e l’immancabile “Disco Club” dalle ore 23.00 (info al 0584.267170 e 392.9694108. Sito www.ostrasbeach.com)

Il lungo e adrenalinico week-end griffato Ostras Beach prosegue, sabato 29 giugno, con la Special Night “69 Party” by Luca Scaglioni e l’esplosione musicale alla consolle a firma Saint Paul& Dj Andrew – Official Voice Eleonora Rossi – per un Disco Club, su spiaggia, in scena a partire dalle 00.30 e che vedrà come super ospite Simone Cattaneo.

Domenica 30 giugno torna “Ostras Sunday”, il beach sunset più elegante della Versilia. Il party comincia alle 17.30, fra cocktail, bollicine e onde sullo sfondo, con il dj Massimo Logli e dj Elements of Life. A seguire (dalle 20.30) il # Be Happy, aperitivo con buffet al tramonto sulle hits rimodulate da dj Stefano Nardi e the voice Simone Ceccarelli

E dopo il debutto, di successo, di una settimana fa, è di nuovo tempo, lunedì primo luglio di hip hop con la one night “Hipe” con il producer e dj resident Don Joe del Club Dogo e Pier Pax per un intrattenimento senza eguali in Versilia.

Informazioni e programma completo su pagine Facebook ed Instagram