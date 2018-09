Gare casalinghe per il settore giovanile maschile As Lucchese Libertas

LUCCA – Gare casalinghe per gli Allievi Nazionali e Giovanissimi Nazionali della Lucchese tutti e due saranno impegnati all’Acquedotto contro la Pistoiese. Gli Allievi di Vito Graziani giocheranno alle 15 e si prospetta un bel match.

“Dobbiamo crescere – ha commentato Graziani – e cercare di costruire un bel gruppo. Veniamo da una sconfitta e il nostro obbiettivo è quello di riscattarci”. I Giovanissimi di Michele Amaducci saranno invece di scena alle 11.

“Ci troveremo come avversari – ha spiegato Amaducci – alcuni nostri ex ragazzi. Sarà un bel derby molto sentito. La Pistoiese è molto forte, ma noi scenderemo in campo per dare il massimo. Vogliamo far vedere un buon spettacolo, ma soprattutto giocare a calcio e non tirare calci. Per è importante anche far divertire chi ci viene a vedere pagando il biglietto”.