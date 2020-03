Garby: al via lunedì 9 la nuova ordinanza per la raccolta dei rifiuti

LUCCA – Garby, ci siamo. Manca ormai pochissimo all’avvio di Garby, il nuovo sistema di raccolta differenziata del centro storico, promosso da Sistema Ambiente e dall’amministrazione comunale per aumentare ulteriormente il decoro cittadino e migliorare la qualità della raccolta all’interno delle mura. A partire dalla mezzanotte tra domenica 8 e lunedì 9 marzo, infatti, le 70 isole fuori terra installate in centro storico entreranno in funzione e saranno attivate per essere utilizzate dai residenti, dagli lavoratori degli uffici, degli studi e delle attività commerciali con scarsa produzione di rifiuti (utenze non domestiche assimilate).

Per la prima settimana, comunque, sarà garantita anche la raccolta filo-strada dei sacchetti: in questo modo viene permesso a tutti di entrare in confidenza con il nuovo metodo di conferimento e conoscere dove sono ubicate le postazioni. Addio definitivo al porta a porta in centro storico, dunque, da lunedì 15 marzo. Contemporaneamente, sempre da lunedì 9, entrerà in funzione anche il nuovo calendario inverno/estate per le utenze non domestiche del centro, alle quali Sistema Ambiente ha consegnato anche i nuovi contenitori carrellati di volumetria 120/240 litri dotati di chiusura, in modo da evitare l’esposizione di sacchi sfusi e/o la contaminazione del rifiuto da parte di terzi. Per le utenze non domestiche resterà quindi attivo il servizio domiciliare e sarà anche possibile continuare a conferire l’eccedenza di rifiuti esclusivamente nelle isole ecologiche interrate.

«I Garby – spiega la dirigente tecnica dell’azienda, Caterina Susini – saranno continuamente monitorati, attraverso la presenza degli operatori, che interverranno per pulire le isole e le aree circostanti, e grazie al sistema intelligente di cui sono dotati, che ci consente di controllare il livello di riempimento dei bidoni. Dal 9 marzo inizia inoltre un periodo di sperimentazione, durante il quale Sistema Ambiente è disponibile ad ascoltare i cittadini e ad accogliere segnalazioni per poi decidere se eventualmente apportare delle modifiche. Chi ci ha scritto in questo periodo ha ricevuto da noi risposte e rassicurazioni in tal senso. Siamo aperti e disponibili e l’obiettivo deve essere chiaro per tutti: avere un centro storico ancora più decoroso e pulito, dove le persone non lasciano i sacchetti a tutte le ore come avviene adesso. I posizionamenti dei Garby, infatti, definiti e autorizzati insieme con la Soprintendenza, di comune accordo con gli uffici ambiente e traffico, non sono immutabili, ma possono essere cambiati proprio per andare incontro alle diverse esigenze. Nei prossimi giorni i cittadini che non hanno ritirato la smart card riceveranno le raccomandate con le nuove tessere indispensabili per far funzionare i Garby e le isole interrate già installate».

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ASSIMILATE. Al via, quindi, il nuovo corso della raccolta differenziata in centro storico. Le isole Garby saranno facili da usare e da raggiungere, poiché la disposizione è stata studiata per essere accessibile a tutti e a due passi da casa o dal posto di lavoro. Con Garby, inoltre, il vetro sarà separato dal multimateriale leggero, come la plastica e gli imballaggi in metallo e acciaio: un ulteriore passo avanti per una raccolta differenziata davvero efficace. I rifiuti organici dovranno essere conferiti in sacchetti in materiale compostabile (tipo mater-bi) opportunamente chiusi; carta/cartone, invece, dovranno essere conferiti sfusi o racchiusi unicamente in sacchi di carta; il multilaterale leggero dovrà essere racchiuso in sacchetti di plastica, mentre i rifiuti di vetro potranno essere gettati unicamente sfusi. Infine, il non riciclabile indifferenziato: racchiuso in sacchi di plastica.

Chi ha bisogno di conferire pannolini e/o pannoloni può scaricare l’apposito modulo dal sito di Sistema Ambiente e inoltrarlo all’azienda. In questo modo potrà usufruire di un conferimento settimanale aggiuntivo gratuito di indifferenziato. Per usufruire invece del ritiro domiciliare dello sfalcio del verde è necessario richiedere l’apposito contenitore carrellato da 120/240 litri (privo di sacchetto) fornito in comodato d’uso da Sistema Ambiente. Gli sfalci devono essere conferiti in maniera diversificata dall’umido secondo tempi e modalità fissati dall’azienda e consultabili sul sito di Sistema Ambiente. È infatti vietato conferire il verde e i residui di terra in sacchi di plastica filo-strada o nella frazione organica all’interno dei Garby o delle isole interrate. Nell’ottica di perseguire l’obiettivo “rifiuti zero”, l’utente potrà inoltre richiedere e ottenere in comodato d’uso gratuito la compostiera per il compostaggio domestico.

UTENZE NON DOMESTICHE. Le utenze non domestiche potranno conferire i propri rifiuti attraverso l’utilizzo delle isole ecologiche interrate e usufruire del ritiro domiciliare tramite vuotatura dei bidoni carrellati o la raccolta di sacchi. Il calendario invernale, che va dal 1° ottobre fino al 30 maggio, è così diviso: i rifiuti indifferenziati (R.U.R.) il martedì e il sabato mattina; mentre l’umido organico il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, sempre di mattina. La carta e il cartone saranno invece ritirati il lunedì, il mercoledì e il venerdì sera; il multimateriale leggero sempre di sera ma nei giorni di martedì, giovedì e sabato, mentre il vetro il lunedì e il venerdì pomeriggio. Nel calendario estivo, attivo dal 1° giugno al 30 settembre, è previsto il ritiro del rifiuto indifferenziato il martedì e il sabato mattina e quello dell’umido organico sempre di mattina tutti i giorni a esclusione del sabato. La carta e il cartone saranno ritirati invece il lunedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio e, sempre di pomeriggio, nei giorni di martedì, giovedì e sabato, avverrà il ritiro del multimateriale leggero. Il ritiro del vetro è fissato per il lunedì e il venerdì pomeriggio. Quando i rifiuti vengono ritirati di mattina, l’esercente deve esporre il contenitore carrellato tra le 20 del giorno precedente e le 6 del giorno indicato; quando invece gli operatori passano di pomeriggio, è necessario esporre dalle 12 alle 13 del giorno indicato; mentre per il turno serale, l’esposizione dei rifiuti deve essere fatta dalle 18 alle 19 del giorno indicato. Solo per carta/cartone è consentito il conferimento sfuso utilizzando uno degli imballaggi.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui: https://www.sistemaambientelucca.it/it/la-raccolta/la-nuova-raccolta-differenziata-nel-centro-storico/ e qui: https://www.sistemaambientelucca.it/fileadmin/user_upload/documenti/Calendario_UND_CS_definitivo_dal_24_02_20.pdf